Виявилося, що люди з раком ротоглотки починали активне статеве життя саме з орального сексу.

Ранній та частий оральний секс збільшує ризик розвитку раку ротової порожнини та глотки, викликаного вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Читайте такожЛюбе дзеркальце, скажи: названі топ-3 ідеї використання дзеркала під час сексу (18+)До такого висновку прийшли дослідники з американського університету Джонса Хопкінса, пише журнал Cancer.

Вони вважають, що ці обставини слідують внести до списку додаткових і незалежних факторів. Сам по собі оральний секс в списку вже є.

Всього вчені проаналізували дані про сексуальне життя 163 осіб з діагностованим раком ротоглотки та 345 здорових добровольців. Більшість учасників обох груп - гетеросексуальні білі чоловіки у віці від 50 до 69 років. Вони в шлюбі або живуть з жінкою.

До раннього сексу вчені віднесли контакти, що почалися до 18 років. Частий оральний секс, на їхню думку, - понад десять партнерів за життя та понад п'ять за рік.

Виявилося, що люди з раком ротоглотки частіше практикували оральний секс, починали з нього активне статеве життя і вперше займалися ним до настання 18 років. У хворих також було більше оральних статевих партнерів. Значущими факторами стали оральний секс з людьми старшого віку і моногамність партнера.

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Автор: УНІАН