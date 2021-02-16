Найбільша помилка щодо орального сексу: нібито при справжньому мінеті член партнера повинен цілком поміститися у тебе в роті, і нібито всі хлопці чекають саме цього. Але правда в тому, що секс повинен бути приємним і комфортним для всіх учасників процесу.

Рефлекси - штука корисна. Це маленькі охоронці в повному сенсі слова: вони захищають наш організм, стоять на сторожі здоров'я і навіть рятують наші життя. Ось тільки іноді нам самим доводиться з ними боротися, адже вони не завжди здатні відрізнити один одного від ворога...

Пропонуємо вам дізнатися, як придушити блювотний рефлекс при фелляції.

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Цей рефлекс не менш важливий, ніж чхання або відсмикування руки від гарячої праски, пише Cosmo. Природа придумала його на випадок, якщо в твоє горло потрапить занадто великий шматок їжі – настільки великий, що ти не зможеш його проковтнути або щасливо переварити, до того ж він ризикує потрапити в дихальні шляхи. Якою ж перешкодою цей корисний рефлекс стає, коли ти йдеш до отоларинголога або стоматолога! І при оральному сексі він теж може стати проблемою.

Як впоратися з таким грубим фізіологічним рефлексом при такій інтимній дії?

Не дозволяй члену торкатися тих зон у роті, які особливо сприйнятливі до подразників

І це не тільки горло. Спровокувати нудоту може дотик до будь-якої точки задньої третини ротової порожнини, включаючи небо, нижню і бічні сторони мови. Так що якщо тобі доводилося стикатися з тим, що позив до блювоти виникає навіть коли ти чистиш зуби, то швидше за все ти просто зачіпаєш зубною щіткою бічну сторону мови.

Знаючи це, неприємностей можна уникнути. Направляй орган до менш примхливих точок у роті: губи і внутрішні поверхні щік не повинні збунтуватися.

Це може бути психологічна реакція

Хоча це рідкісне явище, у деяких дорослих зустрічається підвищений блювотний рефлекс. Причини у такої гіперчутливості різні, і більшість з них носить не стільки фізіологічний, скільки психологічний характер. Якась подія в минулому людини могла спровокувати таку реакцію - наприклад, це може бути неприємний дитячий досвід у лікаря.

Але нерідко позиви до блювоти під час орального сексу пов'язані з сексуальною психотравмою: наприклад, якщо жінці доводилося робити це проти своєї волі, це перетворюється в пам'ять тіла. Формується умовний рефлекс.

Цей тип рефлексу може бути спровокований запахом, ароматом певного одеколону, конкретними сексуальними ситуаціями або навіть самою думкою про оральний секс. Він працює, навіть якщо ніщо не впливає на порожнину рота фізично. Це може статися і під час сексу з партнером, якого Жінка любить, якому довіряє і який ніколи не робив їй нічого поганого.

Звичайно, багато хто в підсумку відмовляється навіть намагатися - кому ж подобається відчувати нудоту під час сексу, та й партнеру радості в цьому мало. Але психотравмуючий досвід не повинен впливати на все подальше життя. Існують спеціальні психотерапевтичні практики, які дозволяють позбутися від умовних рефлексів, пов'язаних з пережитою травмою.

"Оральний секс" і "глибока глотка" - не синоніми

Найбільша помилка щодо орального сексу: нібито при справжньому мінеті член партнера повинен цілком поміститися у тебе в роті, і нібито всі хлопці чекають саме цього. Хтось чув, що деякі жінки спокійно провертають такі трюки без будь-якої нудоти і блювоти, а хтось бачив це в порно (в якому це зазвичай виверти монтажу)... Правда в тому, що секс повинен бути приємним і комфортним для всіх учасників процесу.

Технік орального сексу - безліч, і «глибока глотка» — тільки одна з них. Що дійсно приносить чоловікам найбільше задоволення - так це відчуття, що партнерка насолоджується тим, що догоджає їм. А значить, мінет, зроблений із задоволенням (і з підключенням рук, які займуться тією областю пеніса, яка не увійшла до рота), куди краще і сексуальніше, ніж коли ти давишся, намагаючись повторювати подвиги порноактриси.

Отже, якщо ти відчуваєш блювотні позиви при оральному сексі, насамперед треба з'ясувати, чому це відбувається. Це щось психологічне, викликане попереднім досвідом? У партнера є звичка робити щось, через що оральний секс стає для тебе фізично дискомфортним? Ти забуваєш підключати до процесу руки? А може бути, вам просто варто робити це під іншим кутом? Зрозумівши причину, можна її усунути.

Як і будь-яка інша форма інтимної близькості, оральний секс повинен бути приємним і збудливим для обох. Це досить альтруїстичний різновид сексу, звичайно, але це не означає, що тебе повинно вивертати від нього навиворіт.

Оральний секс: що варто знати

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Автор: УНІАН