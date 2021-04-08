Якщо жінці не хочеться орального сексу - ніхто її не засудить. Чоловік знає, що справа не в ньому і не в його пенісі.

Штамп в паспорті часом впливає на найбыльш неочевидні події на зразок оральних ласк. Звичайно, буває по-різному, але з великою ймовірністю жінці стане приємніше і простіше.

Читайте такожЕксперти розповіли, як перемогти рефлекси при оральному сексі (18+)Варіанти того, як може змінитися оральний секс, зібрало видання cosmo.

1. Це більше не робота

Майже у кожної в житті був чоловік, доставити якому оральну насолоду було справжньою роботою: він спить, а ти думаєш про всякі нудні речі. Тепер це точно не нудне перекладання умовних паперів, а скоріше гра.

2. Ти отримуєш деяке задоволення

Тепер ти обов'язково отримуєш щось після: або це була частина прелюдії, або йому хочеться тебе теж порадувати. Ви дорослі люди і хочете робити приємне один одному.

3. Він знає все про твої рефлекси

І не наполягатиме на неможливому, щоб ти не засмучувалася.

4. Ти знаєш, коли він голився або ходив в зал

І можеш вибрати день і час для цих ласк таким чином, щоб усім було добре.

5. Ти не помреш від його погляду

Якщо ти подивишся на нього, щоб оцінити настрій, і він перехопить твій погляд, це не зіб'є тебе з пантелику і не зупинить процес. А якщо тобі це взагалі не подобається, він не буде підглядати.

6. Помилки можна пробачити

Якщо ти випадково торкнулася зубами або смикнулася не туди, він не образиться і можна буде продовжувати. Він же знає, що ти не навмисне.

7. Він не змусить тебе ковтати

Він знає, що сперма - це не шардоне 2012 року, і тільки ти можеш вирішити, хочеш цього чи ні.

8. Якщо не хочеться - не роби

Ніхто тебе не засудить. Він знає, що справа не в ньому і не в його пенісі. Може, ти взагалі нічого не хочеш, крім як лежати на ліжку в позі морської зірки. Нуль натиску і умовлянь, і це саме по собі дуже збуджує.

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Автор: Іван Бойко