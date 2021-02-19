Експерти стверджують, що не менш важливо позбутися від завищених очікувань і віри в міфи, щоб початок інтимного життя не став розчаруванням.

Латинське слово "дефлорація", що означає втрату невинності, звучить досить фатально: "Ось і зірвана твоя квітка", — підкреслює воно.

Насправді в цьому тонкому питанні важлива, звичайно, не анатомічна цілісність невеликої шкірної складки, а твій психологічний настрій, пише Cosmo.

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Пропонуємо поговорити навіть не про те, чи готова ти до цього кроку, чи довіряєш партнеру, якому випала честь стати першовідкривачем твого тіла, і чи подбали ви про те, щоб ваш перший секс був безпечним. Не менш важливо позбутися від завищених очікувань і віри в міфи, щоб початок інтимного життя не став розчаруванням.

Це рідко трапляється красиво, як у кіно.

Хоча б тому, що зазвичай «перший раз» відбувається між молодими людьми, яким важко знайти відповідне місце для усамітнення, і обоє нервують і не знають, як себе поводити, і відбуваються всілякі накладки у вигляді бабусі, яка вирішила експромтом відвідати внучку, поки батьки на дачі... Це не катастрофа, це життя.

Небагато дівчат з першого ж разу починають відчувати задоволення, ще менша кількість дебютанток в перший же раз відчуває оргазм.

Більшості потрібен час на те, щоб їх ерогенні зони «прокинулися», і на те, щоб вивчити своє тіло і зрозуміти його потреби. Особливо якщо у хлопця не більше досвіду, і йому теж ще належить зрозуміти, що до чого і де у тебе що знаходиться.

Тому невдалий початок - не вирок.

Буде і на вашій вулиці свято чуттєвості, але до нього треба підготуватися: побільше дізнатися про секс взагалі і своє тіло і його особливості зокрема.

Намагайся ставитися до чужих казок і страшилок спокійно і не дозволяй їм створювати твою картину світу.

У кожного - своя історія. Можливо, хлопця Насті знудило від хвилювання і від випитого "для хоробрості", а Лєнка в останній момент злякалася, і у них з "ведмедиком" так досі нічого і не вийшло, а у Маринки в першу ж ніч було вісімнадцять разів на люстрі і безперервний оргазм. Це їхнє життя (або їхня фантазія). У тебе буде так, як буде у тебе.

З роками інтимне життя стає кращим.

Ні у кого перший секс не є найкращим сексом в житті.

Біль і кровотеча – абсолютно необов'язкові речі при дефлорації.

В ідеалі, пліва не рветься, а обережно розтягується. Найчастіше поява болю і крові викликано тим, що дівчина злякалася і вся стиснулася, а у хлопця не вистачає досвіду, щоб її заспокоїти і діяти досить ніжно і терпляче.

До того ж форма дівочої пліви може відрізнятися – деякі типи більш схильні до розривів, деякі – до розтягувань. Пліва могла розтягнутися при заняттях спортом.

Загалом: якщо ти досить спортивна, а в момент дефлорації розслаблена і збуджена, а твій партнер – ніжний і акуратний, ви можете обійтися без цих неприємних «сайд-ефектів».

Буває, що дівчина розлучається з невинністю не за один епізод.

Якщо вперше їй було занадто боляче і страшно і партнер зупинився, щоб відновити спроби при наступній зустрічі, пліва може розтягнутися в кілька прийомів.

До речі, поза наїзниці може виручити і зняти психологічний затиск, якщо він виник: перебуваючи зверху, дівчина відчуває, що все під її контролем, і менше боїться проникнення.

Ти не стаєш автоматично дорослою, як тільки позбулася невинності.

Ти просто відкрила для себе ще одну сторону життя.

Перший секс: що варто знати

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Автор: УНІАН