Практично всі хлопці до моменту початку статевого життя вже мають уявлення про те, як все відбувається насправді – з порнографічних фільмів, оповідань більш досвідчених товаришів і т.д., але одна справа теорія і зовсім інше – практика. В результаті виникає страх опинитися неспроможним чоловіком.

Дівчата багато говорять про свій "перший раз": одним пощастило, у них був досвідчений турботливий партнер, який все зробив правильно. Інші нічого не відчули, для третіх перший секс став неприємним травматичним досвідом.

Але ми рідко думаємо про те, що у хлопців теж буває цей перший раз. Звичайно, гетеросексуальні хлопці навряд чи відчувають те ж у фізичному сенсі, що і дівчата, але психологічна складова теж грає роль, пише Cosmo.ru.

Читайте такожПерший раз: що варто знати і чого не треба робити під час першого сексу (18+)

Пропонуємо вам кілька порад, що робити дівчині, якщо їй належить зайнятися сексом з хлопцем, у якого ніколи його не було.

Не розраховуй на багато, не розраховуй на мале

Давай говорити відверто. Навряд чи це буде найшикарніший секс в твоєму житті зі сквиртом і мультиоргазмами. Так що навряд чи варто розраховувати на неймовірне задоволенням.

Разом з тим не потрібно підходити до його першого сексу як той хлопчик з мультфільму "Вовка в тридев'ятому Царстві": "А! І так зійде!" Ні, не зійде! Заздалегідь готуючись до жахливого сексу, ти прирікаєш себе на цей найжахливіший секс. А, власне, чому? Будь ласка, пам'ятай, що будь-який секс повинен бути в радість. Ти не тренажер і не "перший млинець", так що, хоча сподіватися на тридцять три оргазми поспіль не варто, але рівно так само не готуйся до зворотного.

Краще ні на що не розраховувати: як буде - так буде.

Не смійся над ним - краще взагалі не смійся

Тут справа тонка. Якщо тобі здається, що сміхом ти його розслабиш, то, можливо, тобі і не здається: хороший жарт і справді здатний розрядити обстановку. Головне - не перейти межу і не зачепити і без того крихке і нервове его молодої людини. Пам'ятай, що він нервує так само, як ти нервувала в свій перший раз. Тільки тобі можна було це показати, а він намагається бути хоробрим і удавати, що вже мільйон разів цим займався, і взагалі — нікчемна справа! Так от знай: ні, для нього це не нікчемна справа, а дуже нервове.

Спробуй дотримати межу: не здумай реготати над його безглуздими трусами, але і не треба робити таке обличчя, як ніби на задньому тлі грає військовий марш.

Підтримай його, якщо у нього впав

Так, це трапляється час від часу, нічого страшного. Через те, що він нервує, його ерекція може бути не такою надійною і прірва в найневідповідніший момент (момент, коли ви обидва без штанів завжди буде самим невідповідним). Просто продовжуйте пестити один одного, як ніби нічого не сталося. Не треба тикати в нього пальцем і видавати звук розчарування, але не треба і вибігати в костюмі чирлідерші: "Давай! Ти зможеш!" Впав і впав, таке буває. Якщо твій партнер молодий, то повернути все, як було, не складе особливих труднощів.

Гальмуй його

Якщо у нього ніколи не було сексу, він може сильно поспішати. Йому хочеться скоріше опинитися всередині, а все, що в проміжку, просто прикре непорозуміння. Якщо тебе саму не заводить думка, що ви просто зірвете один з одного одяг, і він негайно опиниться в тобі, гальмуй його. Стривайте-но, молодий чоловіче, покажіть ваші права. Так, йому хочеться, так, його всього трясе від пристрасті... Це все одно не привід жертвувати своїм задоволенням. Так що попередь його, що ви почнете з прелюдії і поясни, що вони така ж частина сексу, як проникнення. Так, без них іноді можна обійтися під настрій, але це не той випадок.

Говори і показуй

Не чекай, що у нього раптово відкриється третє око в несподіваних місцях, і він раптом усвідомлює, як треба доставляти тобі задоволення. Не відкриється. Не усвідомлює. Він буде незграбним і розгубленим, але все в твоїх руках (буквально). Розкажи йому про ерогенні зони і способи впливу на них: покажи, де тебе цілувати, а де — гладити. Намалюй йому карту, що веде до твого клітора! Не соромся промовляти докладно, що тобі подобається, і питати Його, як подобається йому.

Не "забивай" на його помилки

Не потрібно думати: "Ну ладно, це його перший раз, і так зійде". Якщо тобі боляче або неприємно, то ні, не зійде. Секс повинен доставляти радість вам обом, тому не соромся зупиняти його, щоб сказати: «Ось так не треба, мені боляче». Ти можеш регулювати його швидкість і глибину проникнення, не роби знижку на те, що він недосвідчений і всьому навчиться. Не навчиться, якщо ніхто не пояснить йому, що те, що він робить, неправильно. Не треба видавати звук як в ток-шоу, коли хтось дає неправильну відповідь, і з платформи його скидати зарано, але завжди відкрито говори про свої відчуття, в тому числі про неприємні.

Заохочуй його і підтримуй

І пам'ятай, що він нервує і турбується. Йому щиро хочеться зробити тобі добре, тому обов'язково давай йому зворотний зв'язок, говори, які його дії призводять до приємних відчуттів. Це все-таки не іспит, надмірна критика тут теж недоречна, тому що він рівнозначний партнер в сексі, це не школа.

А взагалі, що б ви не робили, головне, щоб всім було добре.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН