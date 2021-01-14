Звичайно, укуси не стануть для тебе відкриттям століття, всі ми іноді в пориві пристрасті кусаємося або отримуємо укуси, але іноді це не тільки не збуджує, а і вбиває все бажання на корені.

Про поцілунки говорять скрізь і всюди, а про укуси збентежено мовчать. Хоча в тій же "Камасутрі" ціла глава приділяється любовним покусуванням і подряпинам.

Подивися на звірів: схоже, що людські поцілунки це всього лише надмірно полегшена форма звіриної пристрасті, адже грайливий і ласкавий кусь практикують і хижаки, і травоїдні.

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Всі ми вчилися цілуватися, а укуси залишилися десь у стихійній області пристрасті. Хочеш перевірити, як твій партнер ставиться до укусів? Спробуй трохи побешкетувати, так ти відразу зрозумієш, чи варто взагалі випускати свою внутрішню вовчицю погуляти, пише Cosmo.

Пробна підписка на еротичний кусь

Починати краще з легких, невагомих укусів в шию, тільки не в горло, а збоку. Саме там, де у фільмах про вампірів малюють красномовні точки від іклів. Для початку це навіть не укус, а виразний дотик зубами. Якщо така ласка зустрічає пристрасний відгук, можна продовжувати — покусувати мочку вуха, малювати невидимі ланцюжки укусів по плечах, грудях і животу.

Ох, ці ерогенні зони

Пробувати покусувати найчутливіші місця потрібно дуже обережно, адже навіть ласка може давати хворобливі відчуття. Але одна справа грайливо куснути за сідницю, і зовсім інша — впитися зубами в сосок. Чоловіки часом незібрано кусаються, а якщо ти спробуєш осадити вампіра-самоучку, ще й ображаються, що їх пристрасть виявилася непотрібною.

Не потрібно терпіти біль, яка не приносить нічого, крім дискомфорту. Зупини свою кусючу половинку до того, як болю стане занадто багато, і скажи прямо, що так не потрібно, не подобається, боляче. Магічна фраза "Я люблю, коли ти робиш ось так" з наочною демонстрацією допоможе прибрати зуби від занадто ніжних місць. Кусати за геніталії - це вже з області усвідомленого БДСМ, і тут обов'язково повинні діяти основні правила про безпеку і усвідомленість.

Не перестарайся!

Щоб блаженство не розчинилося в болю без сліду, краще все-таки не надто відверто гризти довірливого партнера. Нехай людські ікла не так виражені, як у хижаків, ти можеш заподіяти серйозні травми, особливо якщо від несподіванки він рвонеться в сторону.

Відмітини від зубів, синці, багряні засоси з чіткою облямівкою від зубів, як і подряпана нігтями спина, — все це ще й своєрідний друк приналежності. Переконайся в тому, що ти отримала згоду на такі відмітини, і чітко познач своє ставлення до таких же слідів на власній шкірі.

Техніка ідеальних укусів

Якщо покусування легкі і швидкоплинні, загладжені поцілунками і ласкавими дотиками язика, то це правильний підхід. Хіба що Ви вирішили пограти в хижаків і демонстративно хапаєте зубами за шию ззаду або прикидаєтеся, що зараз перегризете горло. І все ж в пристрасті імітація укусу, легке натискання зубами без кривавих наслідків доставляє більше задоволення.

Кусачий поцілунок

Якщо в пісні співається про "солодко в кров покусані губи", то це художнє перебільшення. Обгризати губи точно не варто, зате прихват зубами нижньої губи – це дуже пристрасний і еротичний момент. Шеріл Кіршенбаум у своїй книзі "Наука поцілунку" стверджує, що такий укус за нижню губу видає сексуальний темперамент.

Не гризи і не тринди!

Якщо настирливо і агресивно раз по раз впиватися в одне і те ж місце, це про що завгодно, але не про секс. Адже це не стейк, і ти не на конкурсі «хто швидше з'їсть». Міняй враження, солодкі покусування дадуть плюс сто бонусів до збудження, якщо розсипати їх упереміш з поцілунками по всьому тілу, не зациклюючись на одному шматочку плоті.

Коментувати свій кусачий настрій гарчанням, прицмокуванням або повідомленнями «Ох, як смачно, так би і з'їла» — досить ризикована затія. Хіба що у вашій парі так заведено і ви обидва не проти додати слів в процес. Безглузді звуки взагалі можуть серйозно збити збудження не тільки партнеру, але і тобі, будь з ними обережніше.

Наближення оргазму: тримай зуби при собі

Якщо відчуваєш наближення піку, постарайся не кусатися, як би не хотілося. Оргастична судома може абсолютно випадково спровокувати щелепи на таке стиснення, що з ліжка вам обом доведеться їхати в травмпункт. Це буде випадковість чистої води, незручність і непорозуміння, але проти природи не попреш — все-таки оргазм – це дуже сильне переживання, коли розум відключається надійно і грунтовно.

Кусати чи не кусати - ось в чому питання

Не всі люблять укуси. Не у всіх людей ідеальний ряд зубів, щоб дозволити собі кусатися — буває, що пара нерівних зубів перетворює укус в хворобливий щипок, порівнянний з різким уколом голкою.

Завжди перевіряй, чи готовий твій партнер додати трохи тваринної пристрасті в процес, і не дозволяй нав'язати собі роль поїдача живцем стейка, тоді все буде добре і кусайтеся на здоров'я.

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Автор: УНІАН