Про поцілунки говорять скрізь і всюди, а про укуси збентежено мовчать. Хоча в тій же "Камасутрі" ціла глава приділяється любовним покусуванням і подряпинам.
Подивися на звірів: схоже, що людські поцілунки це всього лише надмірно полегшена форма звіриної пристрасті, адже грайливий і ласкавий кусь практикують і хижаки, і травоїдні.
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Всі ми вчилися цілуватися, а укуси залишилися десь у стихійній області пристрасті. Хочеш перевірити, як твій партнер ставиться до укусів? Спробуй трохи побешкетувати, так ти відразу зрозумієш, чи варто взагалі випускати свою внутрішню вовчицю погуляти, пише Cosmo.
- Пробна підписка на еротичний кусь
Починати краще з легких, невагомих укусів в шию, тільки не в горло, а збоку. Саме там, де у фільмах про вампірів малюють красномовні точки від іклів. Для початку це навіть не укус, а виразний дотик зубами. Якщо така ласка зустрічає пристрасний відгук, можна продовжувати — покусувати мочку вуха, малювати невидимі ланцюжки укусів по плечах, грудях і животу.
- Ох, ці ерогенні зони
Пробувати покусувати найчутливіші місця потрібно дуже обережно, адже навіть ласка може давати хворобливі відчуття. Але одна справа грайливо куснути за сідницю, і зовсім інша — впитися зубами в сосок. Чоловіки часом незібрано кусаються, а якщо ти спробуєш осадити вампіра-самоучку, ще й ображаються, що їх пристрасть виявилася непотрібною.
Не потрібно терпіти біль, яка не приносить нічого, крім дискомфорту. Зупини свою кусючу половинку до того, як болю стане занадто багато, і скажи прямо, що так не потрібно, не подобається, боляче. Магічна фраза "Я люблю, коли ти робиш ось так" з наочною демонстрацією допоможе прибрати зуби від занадто ніжних місць. Кусати за геніталії - це вже з області усвідомленого БДСМ, і тут обов'язково повинні діяти основні правила про безпеку і усвідомленість.
- Не перестарайся!
Щоб блаженство не розчинилося в болю без сліду, краще все-таки не надто відверто гризти довірливого партнера. Нехай людські ікла не так виражені, як у хижаків, ти можеш заподіяти серйозні травми, особливо якщо від несподіванки він рвонеться в сторону.
Відмітини від зубів, синці, багряні засоси з чіткою облямівкою від зубів, як і подряпана нігтями спина, — все це ще й своєрідний друк приналежності. Переконайся в тому, що ти отримала згоду на такі відмітини, і чітко познач своє ставлення до таких же слідів на власній шкірі.
- Техніка ідеальних укусів
Якщо покусування легкі і швидкоплинні, загладжені поцілунками і ласкавими дотиками язика, то це правильний підхід. Хіба що Ви вирішили пограти в хижаків і демонстративно хапаєте зубами за шию ззаду або прикидаєтеся, що зараз перегризете горло. І все ж в пристрасті імітація укусу, легке натискання зубами без кривавих наслідків доставляє більше задоволення.
- Кусачий поцілунок
Якщо в пісні співається про "солодко в кров покусані губи", то це художнє перебільшення. Обгризати губи точно не варто, зате прихват зубами нижньої губи – це дуже пристрасний і еротичний момент. Шеріл Кіршенбаум у своїй книзі "Наука поцілунку" стверджує, що такий укус за нижню губу видає сексуальний темперамент.
- Не гризи і не тринди!
Якщо настирливо і агресивно раз по раз впиватися в одне і те ж місце, це про що завгодно, але не про секс. Адже це не стейк, і ти не на конкурсі «хто швидше з'їсть». Міняй враження, солодкі покусування дадуть плюс сто бонусів до збудження, якщо розсипати їх упереміш з поцілунками по всьому тілу, не зациклюючись на одному шматочку плоті.
Коментувати свій кусачий настрій гарчанням, прицмокуванням або повідомленнями «Ох, як смачно, так би і з'їла» — досить ризикована затія. Хіба що у вашій парі так заведено і ви обидва не проти додати слів в процес. Безглузді звуки взагалі можуть серйозно збити збудження не тільки партнеру, але і тобі, будь з ними обережніше.
- Наближення оргазму: тримай зуби при собі
Якщо відчуваєш наближення піку, постарайся не кусатися, як би не хотілося. Оргастична судома може абсолютно випадково спровокувати щелепи на таке стиснення, що з ліжка вам обом доведеться їхати в травмпункт. Це буде випадковість чистої води, незручність і непорозуміння, але проти природи не попреш — все-таки оргазм – це дуже сильне переживання, коли розум відключається надійно і грунтовно.
- Кусати чи не кусати - ось в чому питання
Не всі люблять укуси. Не у всіх людей ідеальний ряд зубів, щоб дозволити собі кусатися — буває, що пара нерівних зубів перетворює укус в хворобливий щипок, порівнянний з різким уколом голкою.
Завжди перевіряй, чи готовий твій партнер додати трохи тваринної пристрасті в процес, і не дозволяй нав'язати собі роль поїдача живцем стейка, тоді все буде добре і кусайтеся на здоров'я.
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