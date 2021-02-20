Експерт наголосила, що нині порнографічна індустрія затягує людей з розвиненою фантазією до перегляду фільмів та відео.

Порно міцно й упевнено вкоренилося у життя сучасних чоловіків і жінок. Проте науковці досі сперечаються, чи не шкідливо дивитися фільми для дорослих.

Сексолог, лікар-психіатр Олена Голоцван розповіла Фактам ICTV у програмі "Є здорове питання", що дивитися порно – це нормально. Але деякі люди можуть стати залежними від цього, тому слід бути обережними та не перебільшувати.

"Одна з функцій сексуальності – комунікація. Якщо людина закрита і не може активно комунікувати з іншими у сексуальному плані, тоді легше самому отримати задоволення, споглядаючи порнофільми", – зазначила сексолог.

Також вона додала, що нині порнографічна індустрія затягує людей з розвиненою фантазією до перегляду фільмів та відео.

"У людей можуть бути приховані фантазії, які вони не можуть реалізувати з партнером. Тому вони і дивляться порно, бо там висвітлюються сексуальні бажання чоловіків чи жінок", – стверджує Голоцван.

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Автор: УНІАН