Класична місіонерська поза не входить в топ улюблених у тих хлопців, чий пеніс не більше 11-12 см.Та й дівчата таких чоловіків зізнаються, що тоді вони не відчувають очікуваного задоволення.

Незважаючи на всі стереотипи, маленький член багато в чому кращий ніж великий. Але, щоб отримати задоволення, доведеться експериментувати зі спеціальними позами, рекомендованими для хлопців з невеликим пенісом.

Видання cosmo.com.ua зібрало найкращі з них.

Місіонерська на подушці

Класична місіонерська поза не входить в топ улюблених у тих хлопців, чий пеніс не більше 11-12 см.Та й дівчата таких чоловіків зізнаються, що тоді вони не відчувають очікуваного задоволення. Але якщо підкласти під стегна партнерки подушку, поза набуває нового звучання. Так, проникнення стають більш глибокими, а дотики — відчутними.

Секс-місток

Підійде чоловікам з сильними руками і дівчатам з гнучким хребтом. Особливість пози - дівчина лягає на спину і піднімає таз, а хлопець, обхопивши її стегна, підтягує їх на рівень пеніса. Тепер тільки він контролює інтенсивність рухів і силу проникнень. Результат задовольнить обох партнерів. Цю ж позу можна практикувати на столі.

Міцні обійми

Партнерка може просто міцно притиснутися до чоловіка, а може закинути одну ногу йому на плечі. Друга повинна лежати рівно. Хлопець легенько сідає на неї і входить максимально глибоко. Щоб було легше утримувати його, рекомендуємо зігнути лежачу ногу. А ту, яка буде на плечі коханого, краще не згинати і не чіплятися нею за шию чоловіка. Це травматично.

Наїзниця у зворотній бік

Коли у хлопця невеликий пеніс, класична поза нікому не принесе задоволення. Але якщо ти сядеш на чоловіка, повернувшись до його обличчя спиною, відчуття будуть зовсім іншими. При цьому краще впертися на коліна і покласти руки на свої стегна. Також дуже важливо не підніматися дуже високо, інакше член буде постійно вискакувати.

Лотос

Його можна виконувати так, як написано в «Камасутрі», тобто, коли чоловік повністю схрещує ноги, або просто сівши на коліна. У будь-якій варіації дівчина повинна сісти зверху на партнера. Якщо у нього сильні руки, ти можеш обійняти хлопця ногами, і він буде утримувати тебе за спину. Якщо ні, хапайся руками за плечі, упершись в диван або підлогу ступнями.

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Автор: УНІАН