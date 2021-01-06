Злови момент, коли хлопець сидить перед телевізором, відкинувшись у кріслі. Сядь йому на коліна, спиною до його обличчя.

Якщо партнерка готова взяти секс-ініціативу на себе, тоді їй варто спробувати деякі пози — бойфренд залишиться задоволений.

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Щільний контакт

Ляж на живіт, обіприся на долоні і підніми таз вгору, після чого запропонуй бойфренду взяти тебе ззаду. Тепер стисни свої розставлені ноги разом - це забезпечить і йому, і тобі більш інтенсивне задоволення.

Інша наїзниця

Злови момент, коли хлопець сидить перед телевізором, відкинувшись у кріслі. Сядь йому на коліна, спиною до його обличчя. Направ його пеніс в себе, а руку заведи між ніг (нею ти зможеш додатково пестити його яєчка, легенько перекочуючи їх в долоні або відтягуючи їх, але дуже ніжно).

Приватний танець

Ще одна опція побалувати хлопця, коли він дивиться телевізор — влаштувати йому невеликий денс, тобто танець на колінах. Обіймай його, цілуй, трись об нього всім тілом, шепочи на вухо непристойності, а коли фільм/футбольний матч/бокс почнеться, можеш сміливо приступати до оральних пестощів – по суті, це і є секс-фантазія більшості чоловіків.

Найкраще шоу

Тим дівчатам, які хочуть відвернути хлопця від перегляду футболу, показана наступна позиція: осідлай його, упрись ступнями в диван/крісло і широко розведи ноги. Тепер перед бойфрендом постане складний вибір - спостерігати за тобою, або дивитися в екран.

Сучасна гейша

Іноді навіть безневинні жести врізаються в пам'ять сильніше відвертих моментів - прийшов час в цьому переконатися. Коли бойфренд влаштується перед телевізором і вирішить насолодитися грою улюбленої команди, зроби йому сюрприз: увійди в кімнату оголеною, прихопи з собою ароматне масло або крем. Влаштуйся біля його ніг і почни ніжно їх розтирати, приділяючи увагу кожному пальцю (на них зосереджено багато важливих точок), після чого можеш помасажувати йому долоні. Після альтруїстичного вчинку хлопець повинен повернути тобі боржок, знову ж таки, зробивши масаж всього тіла або хоча б голови.

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Автор: УНІАН