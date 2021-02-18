Оральні ласки самі по собі подобаються чоловікам, проте експерти запевняють: для повноти «ефекту» потрібно додати до них і візуальний ряд.

Одні дівчата роблять це, щоб побалувати хлопця, інші - тому, що дійсно люблять процес, але всіх їх хвилює одне й теж питання: «як подарувати йому найнезабутніший мінет в житті?».

Читайте такожНазвані топ-5 поз, які приведуть твого хлопця в повний захват (фото 18+)Нові підходи і техніки, як це зробити зібрало видання cosmo.com.ua.

Тіло в справу. Оральні ласки самі по собі подобаються чоловікам, проте експерти запевняють: для повноти «ефекту» потрібно додати до них і візуальний ряд. Що вони мають на увазі? Час від часу дивись йому прямо в очі, прогинай спину, як кішечка, грай зі своїми грудьми. Хлопцю важливо розуміти, що цей процес теж приносить тобі задоволення - тоді він може повністю розслабитися і віддатися своїм відчуттям.

Принадність новизни. Головка пеніса надзвичайно чутлива до пестощів, проте після певного часу стимуляції вони вже не відчуваються так гостро. Здивуй його увагою до інших "гарячих точок" — вкрий поцілунками низ живота, внутрішню поверхню стегон (при цьому продовжуй пестити основу пеніса рукою), опустися вниз до мошонки і зоні промежини - широк "мазки" язиком будуть сприйняті "на ура".

В позі. Чи здогадувалася ти, що зміна пози при мінеті може подарувати партнеру абсолютно нові відчуття? Проте це так: змінюючи кут дотику ваших тіл, ти отримуєш доступ до тих чутливих містечок, які раніше були приховані. Спробуй замінити звичне положення "він лежить на спині, а ти — між його ніг" на більш цікаве. Наприклад, ляж на спину так, щоб голова вільно звисала з ліжка, а хлопця попроси стати поруч з тобою. Спочатку вона може здатися не зовсім зручною, але в процесі практики він її точно оцінить: більш глибоке проникнення в ній гарантовано. Крім того, він може притримувати тебе за голову, задаючи темп і збуджуватися від споглядання твого оголеного тіла.

Прогуляємося? Ідея в тому, щоб дати можливість пенісу партнера «погуляти» по твоїх губах, обличчю, шиї і грудях, час від часу зупиняючись в найцікавіших місцях. Вам обом сподобається "контакт" його головки і твоїх сосків — правда, є всі шанси, що закінчити розпочате він тобі просто не дасть — збудження зажадає негайного виходу у вигляді пристрасного сексу.

Освоїти нову територію. Локація теж грає в цьому "заході" не останню роль: зважся на те, щоб подарувати хлопцю гарячий мінет не в спальні, а в більш незвичайному місці. Це може бути затишний куточок в парку, ваша машина або навіть напівпорожній зал в кінотеатрі – все залежить від твоєї сміливості і його розкутості. Тут важливо пам'ятати про два моменти 1) гіпотетична можливість бути застуканими набагато приємніше реальної, 2) цікаві перехожі знають, як працюють камери в смартфонах і іноді використовують їх, щоб знімати таких «закоханих голубків».

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН