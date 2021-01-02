13 варіантів ідеальної прелюдії перед сексом / фото ua.depositphotos.com

Коли здається, що ви втілили всі фантазії, і ваш секс став нуднуватий, спробуйте щось новеньке.

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Пропонуємо вам 13 цікавих варіантів про те, як підготуватися до основної страви цієї ночі і зробити ваш секс ще спекотнішим і яскравішим, пише Cosmo.

  • Танцюй йому стриптиз

Включи приємну музику і починай повільно танцювати під неї. Знімай колготки, спідницю, розстебни гудзики на блузці, білизна — останнім етапом. Це так збуджує!

  • Танцюй з ним

Постав вашу улюблену музику на максимальну гучність, бери свого коханого і танцюйте по дому.

  • Прийшли секс-SMS

Раптово, коли він сумує на роботі, прийшли йому цілий лист про те, що і як зробиш з ним вдома. Повір, він не зможе дочекатися кінця робочого дня!

  • Вручи подарункову карту

...в магазин жіночої білизни! Він буде дуже здивований, а потім можете разом сходити в магазин і нехай він вибере те, що тобі неодмінно підійде.

  • Одягни туфлі на підборах

Почни приставати до нього в одних туфлях на шпильках, погладжуй і цілуй... Довго ви обидва точно не витримаєте.

  • Впиши секс в його календар

Він відкриє щоденник, а там твоєю рукою буде написано "секс о 19.00". Просто непомітно впиши цей захід. Звичайно, він буде вдома вчасно!

  • Прошепчи

Іноді приємні речі можна говорити прямо на вухо, торкаючись мочки губами. Від цього по тілу проходить тепла хвиля.

  • Найми няню

Здивуй чоловіка секс-побаченням вдома, сказавши, що діти переночують у няні. Це буде відмінний подарунок.

  • Візьми бритву

Іноді перед сексом можна спробувати підрівняти його бороду. Це може дуже збудити вас обох.

  • Пограй в незнайомку

Запропонуй поводитися як на побаченні наосліп. Ви обидва дізнаєтеся багато нового, в тому числі і те, що кому більше подобається в ліжку. Секс в таку ніч буде неймовірним!

  • Постав будильник

Тільки для пар з міцною психікою! Постав будильник на півгодини раніше правильного часу. На його зауваження відповідай, що все правильно і приступай до найсолодшого ранкового сексу. Більше він тобі нічого не заперечить.

  • Ноги!

Багато чоловіків люблять, коли дівчина ступнями треться об нього, а натомість - він буде цілувати і гладити твої пальці.

  • Зателефонуй

Сходіть в ресторан недалеко від будинку. Вийди в туалет, а через пару хвилин подзвони йому і скажи, що чекаєш його вдома і вже роздяглася. Повір, він ще в житті не просив рахунок так швидко!

Прислухайся до цих порад, щоб отримувати і дарувати задоволення під час сексу. Тим більше твій партнер оцінить турботу і буде радий займатися з тобою сексом значно частіше.

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Автор: УНІАН