Коли здається, що ви втілили всі фантазії, і ваш секс став нуднуватий, спробуйте щось новеньке.
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Пропонуємо вам 13 цікавих варіантів про те, як підготуватися до основної страви цієї ночі і зробити ваш секс ще спекотнішим і яскравішим, пише Cosmo.
- Танцюй йому стриптиз
Включи приємну музику і починай повільно танцювати під неї. Знімай колготки, спідницю, розстебни гудзики на блузці, білизна — останнім етапом. Це так збуджує!
- Танцюй з ним
Постав вашу улюблену музику на максимальну гучність, бери свого коханого і танцюйте по дому.
- Прийшли секс-SMS
Раптово, коли він сумує на роботі, прийшли йому цілий лист про те, що і як зробиш з ним вдома. Повір, він не зможе дочекатися кінця робочого дня!
- Вручи подарункову карту
...в магазин жіночої білизни! Він буде дуже здивований, а потім можете разом сходити в магазин і нехай він вибере те, що тобі неодмінно підійде.
- Одягни туфлі на підборах
Почни приставати до нього в одних туфлях на шпильках, погладжуй і цілуй... Довго ви обидва точно не витримаєте.
- Впиши секс в його календар
Він відкриє щоденник, а там твоєю рукою буде написано "секс о 19.00". Просто непомітно впиши цей захід. Звичайно, він буде вдома вчасно!
- Прошепчи
Іноді приємні речі можна говорити прямо на вухо, торкаючись мочки губами. Від цього по тілу проходить тепла хвиля.
- Найми няню
Здивуй чоловіка секс-побаченням вдома, сказавши, що діти переночують у няні. Це буде відмінний подарунок.
- Візьми бритву
Іноді перед сексом можна спробувати підрівняти його бороду. Це може дуже збудити вас обох.
- Пограй в незнайомку
Запропонуй поводитися як на побаченні наосліп. Ви обидва дізнаєтеся багато нового, в тому числі і те, що кому більше подобається в ліжку. Секс в таку ніч буде неймовірним!
- Постав будильник
Тільки для пар з міцною психікою! Постав будильник на півгодини раніше правильного часу. На його зауваження відповідай, що все правильно і приступай до найсолодшого ранкового сексу. Більше він тобі нічого не заперечить.
- Ноги!
Багато чоловіків люблять, коли дівчина ступнями треться об нього, а натомість - він буде цілувати і гладити твої пальці.
- Зателефонуй
Сходіть в ресторан недалеко від будинку. Вийди в туалет, а через пару хвилин подзвони йому і скажи, що чекаєш його вдома і вже роздяглася. Повір, він ще в житті не просив рахунок так швидко!
Прислухайся до цих порад, щоб отримувати і дарувати задоволення під час сексу. Тим більше твій партнер оцінить турботу і буде радий займатися з тобою сексом значно частіше.
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