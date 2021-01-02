Відсутність прелюдії - справжній смертний гріх тих, хто хоче займатися сексом. Запам'ятай раз і назавжди, що прелюдія повинна бути перед сексом завжди.

Коли здається, що ви втілили всі фантазії, і ваш секс став нуднуватий, спробуйте щось новеньке.

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Пропонуємо вам 13 цікавих варіантів про те, як підготуватися до основної страви цієї ночі і зробити ваш секс ще спекотнішим і яскравішим, пише Cosmo.

Танцюй йому стриптиз

Включи приємну музику і починай повільно танцювати під неї. Знімай колготки, спідницю, розстебни гудзики на блузці, білизна — останнім етапом. Це так збуджує!

Танцюй з ним

Постав вашу улюблену музику на максимальну гучність, бери свого коханого і танцюйте по дому.

Прийшли секс-SMS

Раптово, коли він сумує на роботі, прийшли йому цілий лист про те, що і як зробиш з ним вдома. Повір, він не зможе дочекатися кінця робочого дня!

Вручи подарункову карту

...в магазин жіночої білизни! Він буде дуже здивований, а потім можете разом сходити в магазин і нехай він вибере те, що тобі неодмінно підійде.

Одягни туфлі на підборах

Почни приставати до нього в одних туфлях на шпильках, погладжуй і цілуй... Довго ви обидва точно не витримаєте.

Впиши секс в його календар

Він відкриє щоденник, а там твоєю рукою буде написано "секс о 19.00". Просто непомітно впиши цей захід. Звичайно, він буде вдома вчасно!

Прошепчи

Іноді приємні речі можна говорити прямо на вухо, торкаючись мочки губами. Від цього по тілу проходить тепла хвиля.

Найми няню

Здивуй чоловіка секс-побаченням вдома, сказавши, що діти переночують у няні. Це буде відмінний подарунок.

Візьми бритву

Іноді перед сексом можна спробувати підрівняти його бороду. Це може дуже збудити вас обох.

Пограй в незнайомку

Запропонуй поводитися як на побаченні наосліп. Ви обидва дізнаєтеся багато нового, в тому числі і те, що кому більше подобається в ліжку. Секс в таку ніч буде неймовірним!

Постав будильник

Тільки для пар з міцною психікою! Постав будильник на півгодини раніше правильного часу. На його зауваження відповідай, що все правильно і приступай до найсолодшого ранкового сексу. Більше він тобі нічого не заперечить.

Ноги!

Багато чоловіків люблять, коли дівчина ступнями треться об нього, а натомість - він буде цілувати і гладити твої пальці.

Зателефонуй

Сходіть в ресторан недалеко від будинку. Вийди в туалет, а через пару хвилин подзвони йому і скажи, що чекаєш його вдома і вже роздяглася. Повір, він ще в житті не просив рахунок так швидко!

Прислухайся до цих порад, щоб отримувати і дарувати задоволення під час сексу. Тим більше твій партнер оцінить турботу і буде радий займатися з тобою сексом значно частіше.

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Автор: УНІАН