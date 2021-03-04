Представники сайту знайомств Saucy Dates опитали близько 5 тис. своїх користувачів, щоб дізнатись, що саме їм подобається чути під час сексу.
Читайте такожНазвано чотири секс-трюки, якими можна здивувати хлопця В дослідженні взяли участь чоловіки і жінки різного віку, соціального статусу та національності.
В статистиці зазначається, що рейтинги чоловіків і жінок співпали, і це не може не тішити, адже це означає, що між ними набагато більше спільного, ніж може здатись. Різниця полягає лише у відсотках, передає cosmo.com.ua.
Рейтинг звуків та фраз, які хочуть чути чоловіки:
1 місце: стогін (90,5% чоловіків)
2 місце: непристойності (76,8%)
3 місце: важке дихання (60,1%)
4 місце: крик (51,4%)
5 місце: лайка (38,6%)
6 місце: писк (27,9%)
7 місце: тиша (8,3%)
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