Якщо ти з тих дівчат, кому проникаючий секс не завжди дається легко, ось пози, в яких тобі буде комфортно.

Біль і дискомфорт при вагінальному сексі можуть виникати з різних причин. Вагінізм, ендометріоз і вульводинія можуть завдавати незручності навіть в тих ситуаціях, коли ти дуже збуджена і у тебе достатньо мастила.

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Секс зовсім не обов'язково передбачає проникнення. Але якщо тобі хочеться саме вагінального сексу з пенітрацією, ось кілька кутів і позицій, в яких ти зможеш контролювати глибину і інтенсивність.

"Жінки з ендометріозом зазвичай відчувають біль при глибоких поштовхах, так що необхідно вибирати пози, в яких саме жінка зможе контролювати, наскільки глибоко член або іграшка увійде в піхву», - говорить доктор Хезер Джеффкоат, автор книги "Секс без болю", пише Cosmo.

Богиня

Обов'язково додайте додаткові "активності", які в принципі не припускають проникнення. Сам проникаючий секс може бути не головним блюдом, а скоріше, добавкою або десертом. Зрештою, ваша основна мета - це задоволення, а не проникнення. Оральна і мануальна стимуляція клітора і статевих губ може бути підходящою альтернативою "класичному" сексу. Руками і язиком теж можна проникнути, просто набагато м'якше і делікатніше.

Наїзниця

Жінка встає на коліна над членом партнера і дуже повільно опускається на нього, допомагаючи собі руками. Перевага цієї позиції в тому, що все залежить тільки від тебе: глибина, інтенсивність, кут. Мінус в тому, що досить складно «утримувати себе», тому попроси партнера підставити тобі руку, щоб ти могла на неї спертися.

"Безпечна" ложечка

Якщо у твого партнера довгий член, який впирається тобі в матку, то поза наїзниці не ваш варіант. А ось "ложечки" тобі підійдуть. Лягай на бік, підібгавши коліна. Ця позиція не передбачає глибокого проникнення і швидких рухів. Все буде максимально дбайливо і делікатно.

"Трикутна" вежа

Секс в позі "Доггі-стайл" часто передбачає рухи, які можуть розтягнути ендометріоїдну тканину, і це може викликати хворобливі відчуття. Але якщо ти встанеш на лікті і прогнешся в попереку (а ще будеш подавати звукові команди), справа піде набагато легше. Попроси партнера не проникати в тебе глибоко і дай йому знати, якщо відчуваєш, що щось йде не так.

Покладися на мене

Секс в положенні стоячи майже ніколи не буває глибоким - його можна зробити таким, якщо ти нахилишся вперед, спершись, наприклад, об стіл. Ця поза спрацює так, як треба, якщо у вас незначна різниця в зростанні або її немає зовсім. Іноді жінки з ендометріозом відчувають біль при стимуляції деяких точок на животі. Для таких випадків секс ззаду і стоячи послужить чудовою альтернативою.

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Автор: УНІАН