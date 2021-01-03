Кожен чоловік має свої улюблені пози в сексі. Але є 5 позицій, які доставлять максимум задоволення.

Раніше ми розповідали про вподобання жінок в ліжку. Тепер прийшла черга і чоловіків.

Читайте такожЖінки назвали найкращі та найгірші пози для сексу (18+)

У кожного чоловіка є свої уподобання в сексі в плані позицій. Але є 5 поз, які дозволять відчути максимум задоволення.

Важливий нюанс: в сексі чоловікам важлива не тільки стимуляція ерогенних зон, але візуальне задоволення. Важливо бачити тіло партнерки з ефектних ракурсів, спостерігати за її рухами і емоційним станом.

Жаба

Це одна з найгарячіших варіацій знайомої нам "наїзниці", пише Cosmo. Відрізняється ця поза від класичної тим, що дівчина сидить на чоловікові, спираючись на диван або будь-яку поверхню не колінами, а ступнями. Тобто, виходять такі собі секс-навпочіпки з розсунутими колінами. При цьому попа партнерки злегка відстовбурчена назад. Чому ж чоловікам так подобається "жаба"? Поза відкриває перед ними прекрасний вид на все жіноче тіло і його вигини. Партнер бачить, як пеніс входить в піхву, що збуджує і заводить ще більше. До речі, поза хороша ще й тим, що замінює двадцять хвилин на біговій доріжці і класно качає сідниці. Обов'язково візьми її на озброєння!

Золотий переріз

Якщо ти хоча б раз дивилася порно, точно бачила цю позу. Вона дуже проста, але дарує чоловікові неймовірні відчуття від максимально глибокого проникнення. Дівчина лежить на спині, одна нога витягнута, а інша піднята і зігнута в коліні. Чоловік сідає зверху. Він накриває стегном витягнуту ногу партнерки і притискає до своїх грудей зігнуту. Інтенсивність, ритм і глибину проникнень контролює, відповідно, партнер. Спойлер: чим швидше ви будете рухатися, тим швидше ти отримаєш оргазм. І чоловік, звичайно, теж. Цю позу можна практикувати і навпаки. Тоді партнер лежить, а дівчина, сівши на його витягнуту ногу, контролює зверху процес. Але ось в цій позі поспіх ні до чого. Рухайся повільно і м'яко.

Секс-берізка

Поза хороша всім! Вона підійде і для ранкової близькості в ліжку, і для гарячих ласк перед сном на підлозі, і для швидкого сексу на столі. Ти в будь-якому випадку лежиш, витягнувши ноги вгору і міцно стиснувши їх разом. А чоловік повільно входить, або сидячи на колінах, або стоячи. Головна перевага пози - через інтенсивну стимуляцію обидва партнери насолоджуються неймовірними відчуттями від кожного проникнення. Але це ще не все, що можна випробувати в такому положенні. Перехрести ноги в цій позі - і побачиш, як твій чоловік стогне від найменшого руху. А коли захочеш насолодитися процесом ще більше, розсунь ноги і поклади партнеру на плечі. Тепер ти теж будеш здригатися від усіх дотиків.

Стоячи з піднятою ногою

Деякі чоловіки кажуть, що ця поза схожа на місіонерську, але у вертикальному положенні. Дійсно, так ви з партнером відчуваєте один одного тілами, підтримуєте зоровий контакт і отримуєте оргазм швидше, ніж лежачи. Круто? Але можна піти ще далі-обійми ногами стегна чоловіка і обхопи руками його шию. Ох, що тепер буде! Впевнені, після такого сексу твій чоловік буде носити сніданки в ліжко, як мінімум, місяць.

Місіонерська

Так, не всі чоловіки добре ставляться до старої доброї класики, але ми були зобов'язані включити цю позу в список. По-перше, її обожнюють дівчата, і у партнерів не завжди є можливість бунтувати за інші гімнастичні секс-трюки. По-друге, як би чоловіки не крутили носом, час від часу хочуть бути вкрай близько до тіла партнерки. А що може забезпечити такий тісний контакт як не місіонерська поза? До того ж її легко урізноманітнити. Наприклад, проникнення будуть більш глибокими, якщо дівчина схрестить ноги в позі лотоса, покладе під стегна подушку або просто ляже на живіт.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН