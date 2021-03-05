Чи є у вас сексуальна фантазія, яку ви хотіли б втілити в життя? А розіграти сексуальні ролі? Сексуальній рольовій грі не можна навчитися - її потрібно пережити самому: важливо зрозуміти, що саме заводить вас і партнера, а потім подолати незручність і збентеження.

Сексуальні фантазії - це норма! Більшість людей має досить розвинену для цього уяву. Фантазії допомагають розслабитися, зрозуміти, чого хочеться, підсилюють збудження.

Читайте такожНічний сеанс: що означають твої еротичні сни (18+)

Але як перетворити їх на реальні події - це можливо частіше, ніж ти думаєш, пише Cosmo.

Секс в публічному місці

Ця фантазія виникає приблизно у кожного четвертого. Вона приваблює небезпекою бути спійманими або хоча б поміченими. Щоб не ризикувати, пам'ятай про деякі правила:

вибирайте досить затишне і малолюдне місце; продумайте одяг і пози, щоб швидко удати, що нічого не було: секс стоячи, одяг, що приховує деталі; будь-хто, хто вас побачить, повинен бути спочатку на це згоден.

Секс із зіркою, другом або таємним коханням

Такі фантазії виникають у кожного п'ятого. Їх непросто здійснити, особливо якщо об'єкт живе в Голлівуді або щасливо одружений. Доведеться обійтися тим, що є: купи нову іграшку, проведи час наодинці з собою і помрій як слід.

Секс з небезпекою бути поміченим

Приваблює кожного п'ятого. Можна почати з камери на телефоні і знімати самих себе, а потім підглядати. Або ж дивитися один за одним, а якщо ви обоє не проти розширити склад учасників, додати когось ще.

Груповий секс

Частково пов'язаний з попереднім пунктом. Якщо це нездійсненно в реальності, можна покласти роль третього на секс-іграшку з пультом управління.

Рольова гра

Про це мріє приблизно кожен сьомий, але це — та фантазія, яка втілюється, мабуть, найчастіше. Уявити себе кимось ще не так вже й складно, а вже якщо увійдеш в роль... Звичайно, не варто забувати, що секс повинен бути приємним, а не випробуванням для другого учасника.

Який би варіант ви не вибрали, пам'ятайте, що потім обов'язково варто обмінятися враженнями.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН