Сексуальні фантазії - це норма! Більшість людей має досить розвинену для цього уяву. Фантазії допомагають розслабитися, зрозуміти, чого хочеться, підсилюють збудження.
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Але як перетворити їх на реальні події - це можливо частіше, ніж ти думаєш, пише Cosmo.
- Секс в публічному місці
Ця фантазія виникає приблизно у кожного четвертого. Вона приваблює небезпекою бути спійманими або хоча б поміченими. Щоб не ризикувати, пам'ятай про деякі правила:
- вибирайте досить затишне і малолюдне місце;
- продумайте одяг і пози, щоб швидко удати, що нічого не було: секс стоячи, одяг, що приховує деталі;
- будь-хто, хто вас побачить, повинен бути спочатку на це згоден.
- Секс із зіркою, другом або таємним коханням
Такі фантазії виникають у кожного п'ятого. Їх непросто здійснити, особливо якщо об'єкт живе в Голлівуді або щасливо одружений. Доведеться обійтися тим, що є: купи нову іграшку, проведи час наодинці з собою і помрій як слід.
- Секс з небезпекою бути поміченим
Приваблює кожного п'ятого. Можна почати з камери на телефоні і знімати самих себе, а потім підглядати. Або ж дивитися один за одним, а якщо ви обоє не проти розширити склад учасників, додати когось ще.
- Груповий секс
Частково пов'язаний з попереднім пунктом. Якщо це нездійсненно в реальності, можна покласти роль третього на секс-іграшку з пультом управління.
- Рольова гра
Про це мріє приблизно кожен сьомий, але це — та фантазія, яка втілюється, мабуть, найчастіше. Уявити себе кимось ще не так вже й складно, а вже якщо увійдеш в роль... Звичайно, не варто забувати, що секс повинен бути приємним, а не випробуванням для другого учасника.
Який би варіант ви не вибрали, пам'ятайте, що потім обов'язково варто обмінятися враженнями.
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