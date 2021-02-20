У цій ледачій позиції може трапитися найгарячіший секс у вашому житті.

Секс в "ложках" поєднує в собі переваги інтиму і обіймів, тому у нього багато шанувальників. Але часом хочеться більшого!

Жодна інша позиція не подарує вам такого близького контакту. Пропонуємо дізнатися, як можна поліпшити цю позицію, пише Cosmo.

Сервірувальні ложки

Почнемо з невеликих змін. Він лежить на спині, ти в такій же позі - зверху. Зведи ноги разом для більш гострих відчуттів. Злегка опусти стегна вниз, щоб клітор міг торкатися головки пеніса. Намаж його пальці лубрикантом і притисни до внутрішньої поверхні стегна: нехай гладить тебе в процесі.

Ложки Доггі-стайл

Для більш приємних відчуттів, коли лежите на боці, подайся вперед і згорнися в позу ембріона: як ніби ти в Доггі-стайл, але лежачи. Ступні ніг сховай між його ногами, щоб краще відчувати його руху.

Розв'язні ложки

Поза для любителів швидкого сексу: поклади верхню ногу йому на стегно, а він нехай покладе руку на твоє — і допомагає рухатися в такт його рухам. Якщо лягти близько до стіни, можеш упиратися в неї рукою, щоб відчуття були ще крутішими.

Ложки у воді

Відмінна поза для розслаблення у ванній. Нехай партнер сяде в неї, ти - зверху, в подальших діях може також брати участь душ. Але і без нього непогано, особливо якщо комбінувати секс з ручними ласками.

Срібні ложки

Поза ложок зручна для перших спроб анального сексу, тому що партнер не тисне на тебе своєю вагою. Не забудьте про правильну підготовку (багато лубриканта, сильне збудження і так далі)! Для більшого задоволення можеш взяти в ліжко улюблений вібратор.

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Автор: УНІАН