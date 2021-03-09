Фахівці стверджують, то якщо почнеш день з сексу, то швидше прокинешся і включишся в режим «енерджайзера».

Кажуть, ранковий секс всім подобається тільки ввечері. Є в цьому частка істини: хтось стверджує, що зовсім не людина до першої чашки кави. Але поглянь на ситуацію під іншим кутом. Експерти запевняють, що секс з ранку підіймає настрій на цілий день.

Читайте такожЗдійснюємо мрії: 5 сексуальних фантазій, які можна оживити (18+)

Щонайменше, нічого не заважає тобі спробувати, пише Cosmo. Можливо, ти виявиш, що, якщо почнеш день з сексу, швидше прокинешся і включишся в режим «енерджайзера».

Відкрий штори

Ні, це не метафора, пов'язана з жіночими статевими органами, і не рядок з пісні групи ДДТ. Одна з головних труднощів на шляху ранкового сексу — сонливість, а нічого не розбудить тебе краще сонячного світла. Крім того, воно досить делікатне, щоб підкреслити твої чесноти і м'яко приховати недоліки.

Використовуй вібратор

Часта проблема, коли одному партнеру хочеться сексу з ранку, а другому — ні. Немає нічого простішого! Нехай один отримає секс (і оргазм, між іншим), а другий — чашку кави в тиші. Ну або не зовсім в тиші.

Загалом, хочеш сексу з ранку - діставай вібратор. Можеш далеко не прибирати його з вечора. Головне, не забудь поставити його на зарядку, щоб з першими променями сонця порадувати себе порцією оргазмів. Хто знає, ймовірно, дивлячись на тебе, і партнер захоче приєднатися.

Без різких рухів

Так, вирішено! Ранковому сексу бути! Раз, два, взяли... Загалом, ні. Рішучість рішучістю, а приступати до ранніх насолод потрібно поступово. Багато погладжувань, попередніх ласк і поцілунків.

Відмінний варіант для ранкового сексу - поза "ложечок", коли один партнер лежить в іншого за спиною. Під таким кутом проникнення виходить не дуже глибоким, а рухи плавними.

Секс в душі

Якщо тебе бентежать природні людські прояви з ранку (такі, як запах з рота, наприклад), змийте їх струменями гарячої води. Заодно об'єднайте приємне з корисним: і підбадьоріться, і освіжіться перед роботою. Займаючись сексом в душі, не забувай, що під ногами у тебе повинен бути неслизький килимок і тюбик лубриканта під рукою, тому що вода безжально змиває природне мастило.

Не вилазячи з-під ковдри

Розкрити ковдру, дозволивши холодному повітрю ранку струсити з тебе дрімоту, можливо і ефективно, але абсолютно антисекс. Краще побережіть тепло, тим більше так набагато простіше досягти оргазму. Навіть має сенс надіти шкарпетки, адже науковці вже довели, що де шкарпетки — там оргазм.

А взагалі, перспектива трохи довше залишатися під ковдрою сама по собі може бути дуже сексуальною.

Поцілунки геть

Якщо вас обох влаштовують особливості "ранкового дихання" і нічого в ньому не бентежить, це здорово! Тоді у вас немає ніяких обмежувачів. Якщо ж ні... Ви можете спробувати альтернативний секс - точніше, секс без проникнення. Займаючись оральним сексом, вам вже точно не вдасться поцілуватися. Або проведіть взаємну мастурбацію: мало того що це здасться вам обом дуже hot, так ще й отримати оргазм набагато більше ймовірності, ніж при класичному розкладі.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН