Розтопіть вогонь в серцях один одного і забудьте про образи, а насолодіться близькістю.

Якщо у вашій парі є проблеми і ви на межі розлучення, то повернути пристрасть у відносинах зможе різноманітність у сексі. Так, стали відомі кращі пози, які допоможуть уникнути розлучення.

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Як виявилося, саме пристрасний інтим може налагодити відносини між чоловіком і жінкою, пише BigPicture.

Гаряча прачка

Ви можете відправитися у ванну, включити пральну машину в режимі "віджимання" і зайнятися пристрасним сексом.

Обхопіть ногами талію свого чоловіка. Вібрація машини додасть у ваше інтимне життя нові відчуття.

Дельфін і русалка

Ванна добре підійде для романтичної прелюдії. Ви можете поніжитися в теплій воді, зробити один одному масаж і обговорити, як пройшов ваш день.

Крім того, можна зайнятися сексом в душовій кабінці. Це додасть в ваших інтимних відносинах більше пристрасті і енергійності. Також можна скористатися секс-іграшками.

Зазначимо, що секс в душі або ванній часто призводить до вагітності, тому будьте готові до всього.

Вишукана кухня

Урізноманітнити інтимне життя допоможе секс на кухонному гарнітурі. Жінки можуть підстелити рушник, щоб було м'якше, але і холодна стільниця додасть незабутні відчуття.

Еротичний рецепт

Спробувати оральний секс можна і на обідньому столі. Для цього жінці варто лягти, а партнеру опуститися на коліна і зробити їй приємно.

Диванна пристрасть

Для різноманітності інтиму можна використовувати підлокітник дивана. Жінка притуляється до нього, дозволяючи чоловікові Увійти ззаду. Відзначимо, що під час Цього м'яка оббивка стимулює клітор і доставляє партнерці максимальне задоволення.

Закохані коали

Поза обіймаються панд допоможе надати вашим відносинам більше ніжності. Під час цього головне – дивитися один одному в очі і цілуватися. Крім того, обійміть свого партнера руками і ногами, а чоловік нехай підтримує ваші стегна.

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Автор: УНІАН