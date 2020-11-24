Якщо у вашій парі є проблеми і ви на межі розлучення, то повернути пристрасть у відносинах зможе різноманітність у сексі. Так, стали відомі кращі пози, які допоможуть уникнути розлучення.
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Як виявилося, саме пристрасний інтим може налагодити відносини між чоловіком і жінкою, пише BigPicture.
- Гаряча прачка
Ви можете відправитися у ванну, включити пральну машину в режимі "віджимання" і зайнятися пристрасним сексом.
Обхопіть ногами талію свого чоловіка. Вібрація машини додасть у ваше інтимне життя нові відчуття.
- Дельфін і русалка
Ванна добре підійде для романтичної прелюдії. Ви можете поніжитися в теплій воді, зробити один одному масаж і обговорити, як пройшов ваш день.
Крім того, можна зайнятися сексом в душовій кабінці. Це додасть в ваших інтимних відносинах більше пристрасті і енергійності. Також можна скористатися секс-іграшками.
Зазначимо, що секс в душі або ванній часто призводить до вагітності, тому будьте готові до всього.
- Вишукана кухня
Урізноманітнити інтимне життя допоможе секс на кухонному гарнітурі. Жінки можуть підстелити рушник, щоб було м'якше, але і холодна стільниця додасть незабутні відчуття.
- Еротичний рецепт
Спробувати оральний секс можна і на обідньому столі. Для цього жінці варто лягти, а партнеру опуститися на коліна і зробити їй приємно.
- Диванна пристрасть
Для різноманітності інтиму можна використовувати підлокітник дивана. Жінка притуляється до нього, дозволяючи чоловікові Увійти ззаду. Відзначимо, що під час Цього м'яка оббивка стимулює клітор і доставляє партнерці максимальне задоволення.
- Закохані коали
Поза обіймаються панд допоможе надати вашим відносинам більше ніжності. Під час цього головне – дивитися один одному в очі і цілуватися. Крім того, обійміть свого партнера руками і ногами, а чоловік нехай підтримує ваші стегна.
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