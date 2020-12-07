Розлука - це тимчасово. Але зустріч після неї може стати незабутньою і відкрити нові кордони в ваших почуттях.

Якщо коханий поїхав у далеке відрядження і ти знудилася і "вся гориш", то ось кілька ідей якраз для його повернення, пише Cosmo.

Стоячи, очі в очі

Якщо пристрасть застала вас відразу, ледь він переступив поріг, ми не станемо тебе засуджувати. Поза стоячи обличчям до обличчя хороша, коли у вас однаковий зріст, — в іншому випадку тобі доведеться забратися на піднесення. Секс, коли він тримає тебе, хороший у фільмах на кшталт "9,5 тижнів", але в житті дуже травмонебезпечний. Зустрінь коханого в спідниці і без трусиків, так що він просто не зможе встояти.

Наїзниця

Якщо ви давно не бачили один одного, найкращі пози після паузи - ті, які припускають контакт лицем до лиця. Так ви зможете цілуватися і дивитися один одному в очі. Поза "наїзниця" хороша тим, що вона досить демонструє йому всю накопичену тобою пристрасть. Вона владна і домінуюча. Якщо партнер при цьому сидить, ти самостійно зможеш контролювати глибину проникнення.

На боці лицем до лиця

Ще одна дуже ласкава і чуттєва поза лицем до лиця. У ній важко рухатися інтенсивно, але після перерви тобі це може бути і не потрібно.

З закритими очима

Дуже ніжним може бути секс, коли у одного або обох партнерів пов'язка на очах. Це допоможе вам налагодити загублений за час розлуки контакт, синхронізуватися і згадати, що кожному з вас подобається в сексі. З зав'язаними очима не обов'язково доходити до проникнення: часто вистачає оральних ласк або просто петтінга.

Ноги вгору!

Ця поза хороша відразу з кількох причин: по-перше, в ній член партнера раз у раз «проїжджається» по точці G; по-друге, ви знову опиняєтеся віч-на-віч, і це додає обставинам інтимності. До речі, вид, який відкриється твоєму партнеру, буде дуже навіть привабливий.

Ласкаві ложечки

Дуже чуттєва поза, коли ти відчуваєш його тепло своєю спиною, а він покриває поцілунками ззаду твою шию або обіймає тебе, показуючи, як сильно він сумував за тобою.

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Автор: УНІАН