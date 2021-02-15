Чоловіки, як і жінки, часто думають, що геніталії - єдина область, яку потрібно стимулювати. Ні і ще раз ні. До вашої уваги рейтинг найбільш не популярних чоловічих ерогенних зон.

Якщо ми попросимо тебе назвати три найчутливіші зони на тілі твого бойфренда, швидше за все, ти скажеш: «Член, соски і шия». Це якщо відповіси не замислюючись. Але не завжди потрібно йти найпростішими шляхами.

Пропонуємо ознайомитися з різноманіттям ерогенних зон і про те, як з ними поводитися, пише Cosmo.

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Слово "ерогенний" походить від грецького "ерос", що означає "любов". Це означає, що ерогенні зони — ті місця на нашому тілі, які дарують любов і насолоду. Місця, що володіють більшою чутливістю, ніж інші.

Губа

Звичайний поцілунок запускає ланцюжок реакцій, які вивільняють цілий коктейль з гормонів і нейротрансмітерів. Звичайне зіткнення губ призводить до активації мільярдів крихітних нервових закінчень, які подають сигнали нашому мозку.

Деякі чоловіки здатні випробувати оргазм і зовсім без стимуляції члена - завдяки одному тільки поцілунку.

Причина проста: на губах розташована величезна кількість нервових закінчень. Вони в сто разів більш чутливі, ніж наші пальці.

Ступня

У чоловіків на ступнях також зосереджено безліч нервових закінчень. Масаж стомлених за день ніг - не єдина опція. Наприклад, ти можеш знайти на його нозі точку, яка в акупунктурі називається «вируючий струмок» (так і називається).

Спочатку зігрій його ноги, обернувши їх теплим рушником і розтерши. А потім акуратно натисніть на точку трохи нижче його великого пальця, між подушечкою великого і "вказівного" пальця ноги. Вважається, що саме ця точка може спровокувати раптове сексуальне бажання.

Вуха

Ось побачиш, він з розуму зійде, якщо ти приділиш трохи часу легкому покусуванню його вуха. Краще не зупиняйся на мочці — якщо у тебе проколоті вуха, ти і сама знаєш, що це не дуже чутливе місце, на відміну від хрящика. Навіть легкий дотик теплого дихання або кінчика язика пустить тремтіння по його тілу.

Простата

У чоловіків немає "точки G", зате є її аналог. Не всім чоловікам подобаються настільки "глибокі" відносини, тому краще заздалегідь уточни у свого коханця, чи не проти він масажу простати.

Простата розташована на глибині двох пальцевих фаланг від анального отвору, подушечка твого пальця повинна бути спрямована в бік члена. На дотик простата буде схожа на кульку розміром з волоський горіх. Чоловік повинен повністю розслабитися і довіритися твоїм рукам.

Якщо вирішиш спробувати зробити бойфренду масаж простати, не забудь ретельно змастити пальці. Така процедура не тільки приємна, але і корисна: вона покращує кровопостачання до органів малого таза і відтік секрету і насінної рідини.

Сідниця

Легкі шльопанці можуть налаштувати його на грайливий лад. Тільки не забудь, що удари можуть бути болючі не тільки для того, кого шльопають. Сідниці — не дуже чутливе місце, а ось твоя долоня - дуже навіть.

Рука

Багатьом і чоловікам, і жінкам дуже подобається, коли їх руки розминають. Купи масажне колечко "су-джок", одягни його на палець чоловіка і прокатай по кожному пальцю рук.

Великий палець ноги

Ми не випадково виділили його в окрему ерогенну зону, тому що вона по праву вважається одним з найзагадковіших місць, які викликають прилив сексуальної енергії. Річ у тому, що область мозку, яка отримує сигнали від великого пальця, розташована прямо по сусідству з областю, яка отримує сигнали від геніталій. "Запалюється" одна область - і вогонь поширюється на іншу. Цей же принцип нерідко працює і в зворотному порядку - стимуляція геніталій рикошетом «опускається» до великих пальців ніг.

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Автор: УНІАН