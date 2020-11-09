У якісь дні вам обом хочеться жорсткого нестримного сексу, в інші — романтичного і неспішного. В останньому випадку тобі точно знадобляться ці несподівані пози!

Навіть у часи відвертих фільмів романтичний секс все ще можливий. А для деяких особливо романтичних людей і зовсім необхідний.

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Однак в повсякденному житті, з його стресами і швидким бігом, не так просто знайти в собі сили і час на те, щоб влаштувати романтичний вечір, який плавно перетікає в романтичний секс. Насправді ж це зовсім не важко, це вимагає лише невеликої вдумливості.

Вибирай позу для ніжної і чуттєвої ночі кохання. Особливо підходить для партнерів, які закохані один в одного або ж хочуть закохатися один в одного заново, пише Cosmo.

Мірні ложки

Нехай він ляже на спину, а ти зверху таким чином, щоб ви обидва дивилися в стелю. Він м'яко входить і починає рухатися, а ти береш його руку і показуєш, де і як торкатися клітора. Втім, у нього великий вибір ерогенних зон для дотиків!

Легкий рок

Варіація місіонерської пози. Він спирається на лікті, але не лягає на тебе повністю, твої ноги між його ніг. Рухайтеся в протифазі: ти піднімаєш стегна на пару сантиметрів — він опускає свої, потім "розходьтеся". Відчуття незабутні!

Тісний союз

Ляж на живіт, витягни руки вздовж тіла, злегка розведи ноги. Він лягає зверху, спираючись на кисті або лікті, ноги "обіймають" твої. В процесі зведи ноги разом. Це варіація доггі-стайл з тісним контактом.

Стрибок у небо

Секс стоячи - річ складна, але дуже приємна. Щоб знизити навантаження на хребет, він може спертися об стіл підходящої висоти або стіну. Нехай він візьме тебе на руки і притримує за стопи. І не намагайтеся повторити цю позу на слизькій підлозі!

Цифра вісім

Ляж на спину, підклади під стегна подушку. Підніми ноги і зігни в колінах під прямим кутом. Кут входу теж зміниться, і в цьому одна з переваг пози. Інший плюс - він може рухатися не як зазвичай, а виписуючи цифру 8 і заодно пестячи твій клітор.

68

Далеко не всі можуть із задоволенням одночасно давати і приймаймати в позі 69. Тоді варто спробувати 68: ти лежиш зверху, але горілиць, і спираєшся на зігнуті в колінах ноги партнера. Потім - поміняйтеся.

Крабові перегони

Відмінна поза для романтичної ночі! Ви сидите обличчям один до одного, спираючись на руки, його ноги розставлені ширше твоїх... Спочатку може бути незвично, але результат того вартий.

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Автор: УНІАН