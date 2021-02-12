Секс-пози для глибокого проникнення цікаві тим, хто намагається знайти горезвісну точку G і довести кохану до внутрішнього оргазму, а також для тих, кого збуджує повне володіння жінкою.

Якщо вам раптом захочеться внести якісь зміни в сексуальне життя і ви відчуєте, що потрібно більше (у всіх сенсах), спробуйте поміняти кут огляду. Точніше, позу.

Поза ззаду

Не шукай складних шляхів. Те, що тобі потрібно, можливо прямо у тебе під носом. Ну або не зовсім під носом, пише Cosmo.

Ляж на живіт, злегка піднявши стегна. Можна для зручності підкласти подушку. Підняті стегна відкривають вхід у піхву, а якщо ти розведеш стегна, то вийде дуже глибоко. Крім глибини, у цій пози є ще одна перевага: він зможе «дотягнутися» до твоєї точки G, а тобі при цьому нічого не доведеться робити.

Сидячи лицем до лиця

Особливістю цієї пози є не тільки те, що він входить в тебе дуже глибоко, але і те, що ви можете займатися сексом очі в очі, що створює дуже інтимну атмосферу.

Усади його зручно, а сама сядь йому на коліна лицем до лиця. У цій позі ти можеш контролювати глибину проникнення, використовуючи лише свої стегна. Можеш опуститися на нього тільки "на головку" або цілком.

Помічник наїзниці

Хлопцям подобається поза наїзниці, тому що вони при цьому можуть собі дозволити просто розслабитися і насолоджуватися видом. При цьому невелике доповнення додасть вогника в вашу пару. Уклади його на спину, а сама сядь зверху, поклавши його долоню на свої стегна. Так він може м'яко натякати тобі на глибину і кут проникнення, але ненав'язливо і без натиску.

Вагончик

А ось ця поза може бути для тебе новою. Він сидить, а ти сідаєш на нього, але цього разу відвернувшись, не віч-на-віч. Напевно ви не дуже часто практикуєте цю позу, тим краще, тому що вона здатна оживити ваше сексуальне життя. Той факт, що ти не бачиш свого партнера, додасть вашому сексу елемент сюрпризу.

«Ложечка»

Всім відома затишна поза "двох ложечок" виконується дуже просто: ви обидва лягаєте на один бік, він ззаду. Якщо тобі здається, що глибокого проникнення в таких умовах не домогтися, ти помиляєшся. Ти можеш просто призігнути коліна і прогнутися в попереку, тоді твій партнер зможе увійти в тебе глибше.

«Раковина»

Поза для дівчат з хорошою розтяжкою. Хоча вона і справді дуже глибока. Ляж на спину, підніми ноги і розведи їх в сторону. Попроси партнера лягти на тебе зверху. Коли твої ноги так сильно розведені, він зможе проникнути в тебе на саму глибину. Правда, не факт, що тобі буде зручно в цьому положенні. Зате, через те, що ти перед ним вся «як на долоні», він легко зможе додати до пенетрації кліторальну стимуляцію руками.

Ом

Дуже медитативна поза. Нехай він сяде в позі "лотоса" (або просто схрестить ноги) так, щоб ти могла сісти на нього верхи, лицем до лиця. Так ви опинитеся зовсім близько один до одного. Закрий очі, притисни щокою до його щоки і слухай його дихання для ідеальної синхронізації.

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Автор: УНІАН