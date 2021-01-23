Задоволення (особливо від хорошого сексу) – справа суб'єктивна, і кожен його отримує у залежності від своїх уподобань та відчуттів. Але є кілька моментів, які ви просто зобов'язані знати та виконувати, щоб і ви, і ваша партнерка отримали максимум задоволення.

Секс – не лише надзвичайно приємне, а й неймовірно корисне заняття. Ми ж знаємо 7 правил, які зроблять цей процес ще крутішим. Тож візьміть на озброєння поради, які допоможуть принести ще більше задоволення не лише у вашу спальню!

Пропонуємо розібрати 7 правил ідеального сексу, щоб подарувати ще більше задоволення собі та своєму партнерові, пише Радіо МАКСИМУМ.

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1. Готуйся заздалегідь

Це зовсім не означає мити шию перед побаченням і запасатися презервативами. Це означає наелектризовану сексуальну атмосферу. А її потрібно створювати задовго до того, як ви опинитеся у ліжку. Починайте готувати свою "жертву" ще з ранку!, – радять фахівці.

Британські соціологи навіть склали рейтинг з 20 факторів, які допоможуть вам досягти успіху в цьому. Наприклад, для підтримки напруги у списку значиться фраза "Кохаю тебе!", сказана зранку, поцілунки протягом усього дня (якщо день робочий – смайли-поцілунки), любовні записки, вечеря разом під хорошу музику і при свічках. Тоді ваш день, протягом якого ви наполегливо "розігрівали" свого партнера, точно закінчиться бурхливим сексом!

2. Якісна прелюдія

Прелюдія допоможе вам перетворити секс на бажану, пристрасну дію, а не на вечірній обов'язок. Це буде те, що називається секс на взводі. До речі, це головна причина, чому італійські пари настільки щасливі у шлюбах – загострення пристрастей, бурхливі сварки та такі ж бурхливі примирення підіймають рівень тестостерону. А він, своєю чергою, рівень бажання.

3. Пошук чутливих зон

Сімейний психолог на основі багаторічної роботи зі своїми клієнтами дає жінкам таку пораду:

"Те, що збуджує вас, не факт, що сподобається партнеру. Ті зони, на які ви відгукуєтеся найчастіше, наприклад, дотики до грудей і сосків, у більшості чоловіків викликають 0 емоцій, а іноді навіть неприємні відчуття. Тож прислухайтеся до того, як і на які рухи реагує ваш чоловік".

4. Рятівна волога

Багато жінок стикаються з таким неприємним симптомом, як сухість піхви. На жаль, це досить поширена проблема. Причин цьому може бути безліч – від вікового зниження рівня естрогену до інфекції й навіть онкологічних захворювань.

Недостатня кількість мастила викликає печіння, вагінальний свербіж, дискомфорт під час сексу. Деякі жінки навіть намагаються якомога скоріше завершити секс. І так з разу в раз.

Тим часом проблема вирішується просто, за допомогою спеціальних засобів, наприклад, інтимного гелю-змазки. Подібні засоби запобігають дискомфорту та покращують чутливість під час інтимної близькості.

5. Допитливість

О, скільки нам відкриттів дивних у ліжку зробити доведеться. І тут жінці не варто бути ханжею. Не бійтеся говорити зі своїм чоловіком на "заборонені" теми. І про всі свої фантазії. Пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте!

6. Вибирайте правильний час

Одна з головних помилок більшості людей – думати, що найкращий час для занять сексом це ніч. А ось фахівці вважають інакше. На їхню думку, найбільш відповідний час для моменту ікс – ранок. Приблизно о 6 годині у жіночому організмі концентрація гормонів найвища, а отже, і відчуття будуть найгострішими.

У чоловіків після сну організм відпочив, концентрація тестостерону максимальна, він діє на центральну нервову систему, в тому числі на статеві центри, і викликає найвищу ерекцію. Ну і до того ж секс вранці бадьорить. Хороша заміна ранкової зарядки. Особливо взимку.

7. Тривалість "Сеансу"

У сексі "багато і довго" – не завжди добре. Скільки разів траплялося, що дівчина працює над тілом коханого і раптом розуміє: так він же хропе! Або чоловік – намагається, пестить, збуджує, а дівчина вже десять разів охолола і думає: коли ж він уже закінчить. Якість сексу взагалі не залежить від його тривалості. Вчені назвали "золоту середину" – 10 хвилин. Те, що менше, вважається звичайним і на швидку руку. Але варто розуміти, що мовиться про 10 хвилин самого проникнення. А от прелюдія може тривати й значно довше.

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Автор: УНІАН