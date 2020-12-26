Часом нам здається, що ми знаємо про секс все і можемо задовольнити жінку одним лише млосним поглядом. Але це не так.

Секс - інтимна справа двох закоханих. Здавалося б, все повинно пройти ідеально, але потім з'являються тригери, які перетворюють задоволення в одне суцільне роздратування.

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Неприємний запах тіла партнера або твоє нервове напруження - не найжахливіше, що може вплинути на якість сексу. Є куди більш неприємні фактори.

Пропонуємо розібрати невеликий список речей, які точно зіпсують твій секс.

Тривала відсутність сексу

Через утримання знижується лібідо, а значить, жіночий організм виробляє менше природного мастила, пише Cosmo. В такому випадку партнеру знадобиться більше часу, щоб розслабити і збудити дівчину. Тому рекомендуємо відразу розповісти чоловікові, що у тебе давно не було сексу, і пояснити, як це може вплинути на близькість. Тоді буде менше незручних ситуацій, а ти швидше включишся в процес.

Думки про роботу

Трудоголікам, дедлайнерам і всім іншим, у кого завдань більше, ніж передноворічних знижок, присвячується! Звичайно, коли мозок налаштований якомога швидше закрити певні теми або зробити роботу, йому не до сексу. А значить, важко не тільки налаштуватися на близькість і розслабитися, але і в цілому отримати задоволення. Виходи два - не займатися любов'ю, поки все не зробиш (такий собі варіант, так?), або навчитися відключати мозок хоча б на годинку. До речі, секс підвищує продуктивність і витривалість організму куди краще вітамінів і енергетиків.

Очікування, що все буде красиво, як в порно

Здається, ми і сексологи чи не щодня говоримо, що фільм для дорослих — це, перш за все, саме фільм. З постановкою, динамічним сюжетом, яскравою історією і ще більш яскравим фіналом. Відносну реальність можна спостерігати хіба в феміністичному порно (і то сюжет буде дуже скороченим). Але навряд чи ти з чоловіком дивишся саме його. А значить, так само як на екрані, в спальні навряд чи вийде. Потрібно змиритися і навіть не намагатися все повторити.

Інтим без бажання

Про який хороший секс взагалі може бути мова, якщо ти погодилася на близькість через не хочу! Не важливо, чи була мета таким чином задовольнити чоловіка, догодити йому або підвищити його настрій. Але будь-який секс, який відбувається без бажання обох партнерів, приречений на фіаско. Крім того, що, швидше за все, оргазм так і не трапиться, ти навряд чи отримаєш задоволення від самопожертви.

Холод в кімнаті

Нормальна реакція організму на прохолоду — засипати. Так він зберігає життєво важливі функції і економить енергію. Тому якщо в приміщенні холодно, хороший секс не вийде. А ось промерзнути і навіть захворіти можна запросто. Тому займатися сексом в шкарпетках - не така вже й погана ідея. Особливо, взимку. Але краще заздалегідь включити батареї або обігрівач, щоб зробити температуру в кімнаті більш комфортною для організму. І оргазму.

Спроби повторити Камасутру

Порно і справжній секс - абсолютно різні ситуації. Не намагайтеся без фізичної підготовки повторити гімнастичну позу в статевому акті. По-перше, це травмонебезпечно. А по-друге, навряд чи ви отримаєте задоволення від процесу, якщо будете при цьому стояти на руках. Бажання експериментувати - це відмінно, але в розумних межах.

Телефон

Повідомлення, що приходять кожну хвилину, дратували б будь-кого. Навіть не під час сексу. Що вже говорити про сам розпал любовних утіх. У таких випадках рекомендується відключати звук, а ще краще - відразу телефон. Не думайте відповідати на дзвінки під час процесу. Так ви цілком можете розлютити партнера і накликати сварку.

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Автор: УНІАН