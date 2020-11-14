Давно доведено: в осінньо-зимовий період сексуальна активність помітно знижується. Нам вже не хочеться сексу так, як влітку і навесні. Чому? Різкі перепади температури, атмосферного тиску і вологості призводять до сонливості і втоми, а не до бажання зайнятися сексом.
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Крім того, зменшується чутливість ерогенних зон, знижується рівень гормону радості. Це відбувається через нестачу сонячного світла. Позначається на якості сексу і надмірній втомі.
Тим часом сексологи стверджують: в холодний сезон інтимні стосунки просто необхідні. Адже регулярний секс допомагає нам позбутися від апатії і нервових переживань.
Осінь - час додати вашому сексу тепла, показати, як ви любите один одного. Під ласкою плюшевого пледа, початку опалювального сезону і все в такому дусі.
А в період карантину вихідного дня в Україні якраз є зайвий привід залишитися вдома і провести затишний романтичний вечір в компанії коханої людини.
Пропонуємо вам кілька ідей для хюгге-сексу:
- Одягни теплі шкарпетки
Для гарного оргазму ноги потрібно тримати в теплі: візьми м'які в'язані шкарпетки до коліна або до щиколотки, пише Cosmo. Головне, щоб ступням було комфортно. Цікаво, але те, що жінки в шкарпетках легше досягають оргазму, не вигадка, а науково доведений факт. Дослідження, проведене голландським вченим Гертом Холстеге (Gert Holstege), показало, що шкарпетки асоціюються у людей з теплом і комфортом — емоції, які викликає цей простий предмет одягу, заспокоюють жіночу амігдалу і префронтальну кору. Це області мозку, які відповідають за тривожність, страх і почуття небезпеки.
Серед випробовуваних тільки 50% жінок досягали оргазму, але після того, як їм дали пару теплих шкарпеток, ця цифра збільшилася до 80%.
- Запали свічки
Вже доведено, що світло свічок надає заспокійливий і розслабляючий ефект. Особливо він важливий взимку, коли природного освітлення не так вже й багато. Спробуй запалити свічки - побачиш, як зміниться ваша спальня.
Не кажучи вже про те, що в світлі свічок твоя власна шкіра буде здаватися бархатистою і ніжною. Свічки асоціюються у нас не тільки зі спокоєм, але і з романтикою. Недарма існує стійкий вираз "вечеря при свічках". Під настрій ти також можеш підібрати запах, який налаштує вас на любовний лад.
- Випий гарячого чаю або глінтвейну
Трохи алкоголю перед сексом розслаблять тебе і розкріпачать, головне - не переборщити, половини келиха буде достатньо. Зате ти зігрієшся на тільки зовні, але і зсередини.
До речі, після чаю або глінтвейну ти можеш подарувати йому кращий в його житті оральний секс - вологе тепло твого роту заведе його цим холодним вечором.
- Намажся маслом
У холодну пору року шкіра швидко сохне, так що після душу бажано ретельно зволожувати шкіру маслом або молочком. Але чому б не перетворити цей ритуал на сексуальну гру? Попроси свого партнера намазати твоє тіло маслом, і, може бути, з цього вийде що-небудь ще.
- Візьміть дуже теплу ковдру
Нам всім не вистачає тепла в цей складний час. Зберегти його допоможе стара добра ковдра, під якою можна витворяти таке... Ми вже писали, як важливо, щоб під час сексу вам було тепло, і якщо тобі не хочеться натягувати на ноги шкарпетки, спробуй просто забратися під теплу ковдру.
- Згадайте позу "ложечки"
Дуже ніжна поза, яка до того ж дає простір для маневру. Ти можеш контролювати глибину проникнень і інтенсивність його рухів. У будь-якому випадку «ложки» - це скоріше некваплива поза, вона дарує партнерам відчуття захищеності і комфорту.
- Займіться сексом вдень
Дивна порада, з першого погляду, але, раз спробувавши, ти зрозумієш, що це була хороша ідея. Річ у тому, що взимку і восени рівень тестостерону знижується, але сонячне світло допоможе підбадьорити твоє лібідо.
- Залиште тільки відчуття
Зав'яжіть один одному очі, дозволяючи діяти тільки рукам: вивчайте тіла один одного, дізнавайтеся нове, шепочіть ніжності. Оксамитової ночі зробіть один одному масаж. Можливо, настав час урізноманітнити ваші постільні втіхи? Не відмовляйте собі в цьому.
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