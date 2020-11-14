Датська мода на затишок торкнулася не тільки інтер'єру і кулінарії. Теплі шкарпетки і чашка гарячого шоколаду зроблять ваш секс ніжним і приємним.

Давно доведено: в осінньо-зимовий період сексуальна активність помітно знижується. Нам вже не хочеться сексу так, як влітку і навесні. Чому? Різкі перепади температури, атмосферного тиску і вологості призводять до сонливості і втоми, а не до бажання зайнятися сексом.

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Крім того, зменшується чутливість ерогенних зон, знижується рівень гормону радості. Це відбувається через нестачу сонячного світла. Позначається на якості сексу і надмірній втомі.

Тим часом сексологи стверджують: в холодний сезон інтимні стосунки просто необхідні. Адже регулярний секс допомагає нам позбутися від апатії і нервових переживань.

Осінь - час додати вашому сексу тепла, показати, як ви любите один одного. Під ласкою плюшевого пледа, початку опалювального сезону і все в такому дусі.

А в період карантину вихідного дня в Україні якраз є зайвий привід залишитися вдома і провести затишний романтичний вечір в компанії коханої людини.

Пропонуємо вам кілька ідей для хюгге-сексу:

Одягни теплі шкарпетки

Для гарного оргазму ноги потрібно тримати в теплі: візьми м'які в'язані шкарпетки до коліна або до щиколотки, пише Cosmo. Головне, щоб ступням було комфортно. Цікаво, але те, що жінки в шкарпетках легше досягають оргазму, не вигадка, а науково доведений факт. Дослідження, проведене голландським вченим Гертом Холстеге (Gert Holstege), показало, що шкарпетки асоціюються у людей з теплом і комфортом — емоції, які викликає цей простий предмет одягу, заспокоюють жіночу амігдалу і префронтальну кору. Це області мозку, які відповідають за тривожність, страх і почуття небезпеки.

Серед випробовуваних тільки 50% жінок досягали оргазму, але після того, як їм дали пару теплих шкарпеток, ця цифра збільшилася до 80%.

Запали свічки

Вже доведено, що світло свічок надає заспокійливий і розслабляючий ефект. Особливо він важливий взимку, коли природного освітлення не так вже й багато. Спробуй запалити свічки - побачиш, як зміниться ваша спальня.

Не кажучи вже про те, що в світлі свічок твоя власна шкіра буде здаватися бархатистою і ніжною. Свічки асоціюються у нас не тільки зі спокоєм, але і з романтикою. Недарма існує стійкий вираз "вечеря при свічках". Під настрій ти також можеш підібрати запах, який налаштує вас на любовний лад.

Випий гарячого чаю або глінтвейну

Трохи алкоголю перед сексом розслаблять тебе і розкріпачать, головне - не переборщити, половини келиха буде достатньо. Зате ти зігрієшся на тільки зовні, але і зсередини.

До речі, після чаю або глінтвейну ти можеш подарувати йому кращий в його житті оральний секс - вологе тепло твого роту заведе його цим холодним вечором.

Намажся маслом

У холодну пору року шкіра швидко сохне, так що після душу бажано ретельно зволожувати шкіру маслом або молочком. Але чому б не перетворити цей ритуал на сексуальну гру? Попроси свого партнера намазати твоє тіло маслом, і, може бути, з цього вийде що-небудь ще.

Візьміть дуже теплу ковдру

Нам всім не вистачає тепла в цей складний час. Зберегти його допоможе стара добра ковдра, під якою можна витворяти таке... Ми вже писали, як важливо, щоб під час сексу вам було тепло, і якщо тобі не хочеться натягувати на ноги шкарпетки, спробуй просто забратися під теплу ковдру.

Згадайте позу "ложечки"

Дуже ніжна поза, яка до того ж дає простір для маневру. Ти можеш контролювати глибину проникнень і інтенсивність його рухів. У будь-якому випадку «ложки» - це скоріше некваплива поза, вона дарує партнерам відчуття захищеності і комфорту.

Займіться сексом вдень

Дивна порада, з першого погляду, але, раз спробувавши, ти зрозумієш, що це була хороша ідея. Річ у тому, що взимку і восени рівень тестостерону знижується, але сонячне світло допоможе підбадьорити твоє лібідо.

Залиште тільки відчуття

Зав'яжіть один одному очі, дозволяючи діяти тільки рукам: вивчайте тіла один одного, дізнавайтеся нове, шепочіть ніжності. Оксамитової ночі зробіть один одному масаж. Можливо, настав час урізноманітнити ваші постільні втіхи? Не відмовляйте собі в цьому.

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Автор: УНІАН