Якщо ви впевнені, що випробували практично все, спробуйте ще ці варіанти.

Будемо відверті: місіонерську позу або доггі-стайл ми пробували вже сотні разів. Набридло! Пора привнести в секс трохи гостроти. Забудьте про свої звичні рухи і спробуйте ці незвичайні і трохи дивні пози. Можливо, вони подарують вам оргазм, якого ви раніше не відчували.

Гімнастична 69

Жінка лягає на ліжко головою до краю і закидає ноги за голову — складається навпіл. Партнер встає біля краю ліжка.

Жінка повинна бути дуже гнучкою. Допоможуть хоча б мінімальні навички йоги. Обидва партнери отримують доступ до багатьох ерогенних зон один одного.

Як варіант, чоловік сидить на підлозі, витягнувши ноги. Жінка повертається до нього спиною і стоячи складається навпіл.

Крім необхідної гнучкості, партнерці потрібно стежити за своїм станом — щоб не закрутилася опущена вниз голова. Але зате незвичайні відчуття гарантовані.

Протилежність

Чоловік встає на коліна спиною до дівчини. Вона лягає між його ніг і закидає ноги до своїх плечей. Він входить в неї під протилежним місіонерській позі кутом.

Незвичайний кут проникнення дає нові яскраві відчуття.

Як варіант чоловік стоїть на ліктях спиною до партнерки і витягує уздовж неї ноги. Жінка закидає ноги йому на плечі.

Кут входження тут приблизно той же, що і в попередньому варіанті. Але ця поза менш екстремальна і більш спокійна. Рухатися з великою амплітудою в ній не вийде.

Рівновага

Почати потрібно в позі доггі-стайл, в тому варіанті, коли обидва партнери стоять на колінах. Жінка спирається руками на підлогу, чоловік входить в неї ззаду. Потім він захоплює її руки під пахвами і відриває їх від підлоги. Партнерка обіймає його шию і за рахунок цього утримує рівновагу.

Чоловік може пестити практично все тіло партнерки. Ця поза складна для тих, у кого велика різниця в рості, хоча нічого неможливого немає.

Пряма ложка

Чоловік лягає на спину, жінка - спиною на нього. Він входить в неї ззаду.

Ця поза має три варіанти:

1. Жінка спирається ступнями об ліжко, а партнер згинає ноги в колінах. В цьому випадку рухатися можуть обидва.

2. Жінка згинає ноги в колінах і притискає до себе. Всі рухи здійснює партнер.

3. Жінка згинає ноги в колінах і укладає їх уздовж тіла чоловіка. Рухаються обидва партнери.

Чоловік може пестити груди і клітор партнерки. Ця поза добре підходить для пар, де жінка мініатюрна або значно нижче чоловіка зростанням.

Антимісіонерська

Чоловік лягає на спину, розводить ноги в сторони. Жінка розташовується зверху, обличчям до нього, між Його ніг. У цій позі більш активна партнерка: вона контролює амплітуду рухів і глибину входження, пестить чоловіка.

Поза, в якій партнери, по суті, міняються ролями, дуже збуджує.

Водоспад

У цій позі головне - підібрати ліжко підходящої висоти. Чоловік лягає так, щоб його голова і плечі лежали на підлозі, а стегна — на ліжку (звідси і назва «водоспад»). Жінка сідає зверху в позі наїзниці, впирається ступнями в край ліжка і руками — в стегна чоловіка.

Головне, щоб чоловікові було комфортно — в цій позі може захворіти шия або поперек. Під його ноги для більшої стійкості, можна підкласти валик з ковдри.

Водонагнітна вежа

Це варіант для особливо підготовлених. Жінка стає в "берізку": піднімає ноги вгору, впирається руками в підлогу. Чоловік "сідає" на неї зверху.

Партнеру в цій позі потрібно бути особливо обережним і розраховувати зусилля, щоб не пошкодити жінці шию. Вдало вибудувана "водонапірна вежа" сприяє дуже глибокому проникненню.

Тачка

Пам'ятайте, як на уроках фізкультури ви розбивалися на пари і зображували «тачки», пересуваючись по спортзалу? Ця поза нагадує те саме вправу.

Жінка встає спиною до партнера, спирається руками об підлогу і охоплює його ногами за талію або під сідницями. Він входить в неї стоячи, ззаду.

Якщо у партнерки слабкі руки, довго вона в такій позі не протримається.

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Автор: УНІАН