Названі проблеми, з якими стикаються дівчата, займаючись сексом без бажання / фото ua.depositphotos.com

З одного боку, дівчатам часто хочеться піти на компроміс і всупереч своєму небажанню зайнятися з чоловіком з коханням. З іншого, вони часто навіть не розуміють, якими ускладненнями це може обернутися і зі здоров'ям, і в спілкуванні з хлопцем.

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Чому є такий досвід? Та тому, що часто ми йдемо на поводу своєї коханої людини. Для чоловіка збудження - хвилинна справа: подивився на кохану, помацав, погладив і готово! Для жінки ж все інакше. Нам не тільки потрібні попередні ласки, але і відповідна атмосфера. А якщо жінка раптом стурбована будь-якими проблемами, то і ніякого бажання до сексу у неї не виникне.

Жінки нерідко зізнаються, що погоджуються на інтимну близькість абсолютно без бажання, наприклад, просто поступаючись чоловікові. Але, виявляється, подібна поступливість може викликати неприємні наслідки.

Наслідки сексу без бажання

  • Мікротріщини в зоні піхви

Вони утворюються через недостатню кількість натуральної мастила. І, до речі, лубрикант в такому випадку не завжди рятує, пише Cosmo. Тому так важливо, щоб секс відбувався за бажанням обох сторін. Або ж щоб перед проникненнями обов'язково була прелюдія, коли дівчина зможе збудитися, а її репродуктивна система включитися і виділити необхідну кількість природного зволожувача.

  • Порушення роботи статевих органів

У нормі секс потрібен не тільки для насолоди і розрядки всього організму, але і для того, що у дівчат не застоювалася кров в органах малого таза. Правда, в такому випадку ти повинна бути збуджена і отримувати оргазм. Коли ж близькість відбувається без бажання, схема не працює, і кров застоюється, викликаючи розвиток патологічних змін в яєчниках і матці.

  • Гормональні збої

Вони можуть відображатися як на репродуктивній сфері, так і на самопочутті дівчини в цілому. Перш за все, тому що під час сексу, коли ти збуджена, в організмі виробляється ендорфін — гормон радості. Якщо інтим відбувається без бажання, немає ні ендорфінів, ні радості у всіх сенсах. Чим довше і частіше відбувається така близькість, тим більш нещасною або засмученою відчуває себе дівчина. При цьому може порушуватися робота гіпофіза і щитоподібної залози, що має ще більші неприємні наслідки для гормональної сфери.

  • Психологічні розлади

Не жертвуй собою, щоб догодити чоловікові. Він навряд чи оцінить такі "старання", оскільки, швидше за все, ніколи про них і не дізнається або не зрозуміє, що в цьому такого. Крім того, секс без бажання загрожує дівчині хронічно поганим настроєм, емоційними зривами і гойдалками, падінням самооцінки і навіть депресією.

  • Сварки з партнером

Вони починаються після того, як хлопець дізнається, що ти вже третій місяць спиш з ним без бажання. Чоловік не розуміє, як так і чому дівчина про це не говорила раніше. Є і зворотна сторона медалі, коли хлопець не відає про твій лицарський вчинок, але ти починаєш чіплятися до коханого і влаштовувати скандали без приводу. Об'єктивно винна не стільки ти, скільки твоя злість на чоловіка, який не задовольняє в ліжку. Але яка різниця, якщо ви вже збираєте валізи, так і проговоривши інтимні питання? Хоча, може, ще не пізно це зробити.

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Автор: УНІАН