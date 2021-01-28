Якщо жінка не збуджена, її піхва без природного мастила ризикує виявитися травмованою, на слизовій виникають пошкодження, через які в організм можуть проникнути небезпечні інфекції.

З одного боку, дівчатам часто хочеться піти на компроміс і всупереч своєму небажанню зайнятися з чоловіком з коханням. З іншого, вони часто навіть не розуміють, якими ускладненнями це може обернутися і зі здоров'ям, і в спілкуванні з хлопцем.

Читайте такожВчені встановили, що жіночі оргазми підвищують чоловічу самооцінку

Чому є такий досвід? Та тому, що часто ми йдемо на поводу своєї коханої людини. Для чоловіка збудження - хвилинна справа: подивився на кохану, помацав, погладив і готово! Для жінки ж все інакше. Нам не тільки потрібні попередні ласки, але і відповідна атмосфера. А якщо жінка раптом стурбована будь-якими проблемами, то і ніякого бажання до сексу у неї не виникне.

Жінки нерідко зізнаються, що погоджуються на інтимну близькість абсолютно без бажання, наприклад, просто поступаючись чоловікові. Але, виявляється, подібна поступливість може викликати неприємні наслідки.

Наслідки сексу без бажання

Мікротріщини в зоні піхви

Вони утворюються через недостатню кількість натуральної мастила. І, до речі, лубрикант в такому випадку не завжди рятує, пише Cosmo. Тому так важливо, щоб секс відбувався за бажанням обох сторін. Або ж щоб перед проникненнями обов'язково була прелюдія, коли дівчина зможе збудитися, а її репродуктивна система включитися і виділити необхідну кількість природного зволожувача.

Порушення роботи статевих органів

У нормі секс потрібен не тільки для насолоди і розрядки всього організму, але і для того, що у дівчат не застоювалася кров в органах малого таза. Правда, в такому випадку ти повинна бути збуджена і отримувати оргазм. Коли ж близькість відбувається без бажання, схема не працює, і кров застоюється, викликаючи розвиток патологічних змін в яєчниках і матці.

Гормональні збої

Вони можуть відображатися як на репродуктивній сфері, так і на самопочутті дівчини в цілому. Перш за все, тому що під час сексу, коли ти збуджена, в організмі виробляється ендорфін — гормон радості. Якщо інтим відбувається без бажання, немає ні ендорфінів, ні радості у всіх сенсах. Чим довше і частіше відбувається така близькість, тим більш нещасною або засмученою відчуває себе дівчина. При цьому може порушуватися робота гіпофіза і щитоподібної залози, що має ще більші неприємні наслідки для гормональної сфери.

Психологічні розлади

Не жертвуй собою, щоб догодити чоловікові. Він навряд чи оцінить такі "старання", оскільки, швидше за все, ніколи про них і не дізнається або не зрозуміє, що в цьому такого. Крім того, секс без бажання загрожує дівчині хронічно поганим настроєм, емоційними зривами і гойдалками, падінням самооцінки і навіть депресією.

Сварки з партнером

Вони починаються після того, як хлопець дізнається, що ти вже третій місяць спиш з ним без бажання. Чоловік не розуміє, як так і чому дівчина про це не говорила раніше. Є і зворотна сторона медалі, коли хлопець не відає про твій лицарський вчинок, але ти починаєш чіплятися до коханого і влаштовувати скандали без приводу. Об'єктивно винна не стільки ти, скільки твоя злість на чоловіка, який не задовольняє в ліжку. Але яка різниця, якщо ви вже збираєте валізи, так і проговоривши інтимні питання? Хоча, може, ще не пізно це зробити.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН