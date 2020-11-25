Якщо хочеться урізноманітнити інтимне життя, то можна сміливо використовувати ці вісім варіантів.

Вагінальний або анальний секс - це завжди добре. Але якщо вони приїлися, якщо з якихось причин зараз не підходять або просто хочеться урізноманітнити інтимне життя, частіше згадуй про ці вісім варіантів.

Аксилярний секс

Під час такого сексу партнер засовує пеніс під пахви дівчині. І чим сильніше вона може притиснути руку, тим більше приємних відчуттів відчуває чоловік. До речі, волосся голити не обов'язково. Воно можеь навіть посилити задоволення, пише cosmo.com.ua.

Іспанський секс

Також його називають «інтрамаммарним». Особливість інтиму - руху члена між жіночими грудьми. Проблема тільки в тому, що такий вид сексу підійде виключно тим парам, де у дівчини великі груди.

Інтрабіальний секс

А ти знала, що чоловіка можна довести до оргазму всього за пару хвилин, якщо затиснути його член між литками? Оскільки там дуже сильні і пружні м'язи, хлопець відчуває щось схоже на вагінальний секс. Запропонуй коханому таку близькість, і він сам в цьому переконається. Тільки не забудь нанести на ноги лубрикант.

Ріммінг

Якщо партнер любить анальний секс, йому сподобається і риммінг. Мова про оральні пестощі ануса. Звичайно, для них потрібно спеціально готуватися обом партнерам. І, перш за все, мова про здачу аналізів на всі можливі віруси і захворювання.

Взаємна мастурбація

Мастурбація і мінет - різні історії. Якщо останню прийнято виконувати ротом, то для першої підійдуть і руки, і ноги, і секс-іграшки. Тому вибирай мастурбатори, пульсатори та інші гаджети, які підійдуть для чоловіка. Якщо хочеш ще більше цікавих відчуттів, зверни увагу на парні інтимні іграшки.

Оральний секс

Це зовсім не стара добра класика, а сучасний підхід до крутого сексу. Головне - не зациклюватися на трьох техніках і не думати, що всі чоловіки обожнюють «глибоку глотку».

БДСМ

Не варто думати, що БДСМ — це частина сценарію під час проникаючого сексу. Адже таке "задоволення" можна влаштовувати і без нього. Так, оргазму і дівчина, і хлопець можуть досягти під час шльопання, ударів, зв'язування, сковування та інших гарячих прийомів. Експериментуйте і ні в чому один одному не відмовляйте.

Петтінг

Від звичайного сексу петтінг відрізняється тим, що партнери можуть навіть тертися об статеві органи один одного, але проникнення при цьому не відбувається. Головне - правильно "притертися" у всіх сенсах.

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Автор: УНІАН