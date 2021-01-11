Секс перед дзеркалом дозволяє не тільки додати пікантності вашому інтимному життю, але і насолодитися один одним сповна.

В ідеї милуватися собою під час заняття сексом є щось до крайності нарцистичне і дуже чуттєве. Насправді, що б не показували в порнофільмах, мало кому подобається дивитися на своє тіло без одягу. Але чому?

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Секс - це не тільки про фізику, а й про естетику. Тому ми настійно рекомендуємо спробувати займатися любов'ю перед дзеркалом. Щоб підігріти твій інтерес, наводимо кілька вагомих причин займатися ним цієї ночі.

Тіло і відображення

У багатьох людей під час сексу відбувається невелика дисоціація: вони йдуть в свої фантазії або цілком концентруються на тактильних відчуттях, а тіло стає тільки інструментом для отримання задоволення.

Ми звикли розглядати власну фігуру критично. Як часто ми дивимося на себе без одягу? Коли роздягаємося у ванній і вивчаємо кожну зайву складку, припухлість або розтяжку. При цьому втягуємо живіт, стаємо навшпиньки, злегка прогинаємося в попереку, щоб здаватися краще, красивіше, сексуальніше... Під час сексу живіт не втягнеш — хочеться розслабитися і не думати про те, як у тебе відвисли груди, коли ти стоїш на четвереньках. Саме тому споглядання себе і партнера під час сексу легко може стати джерелом фрустрації.

З іншого боку, воно ж може перетворитися в пікантну еротичну гру для двох. Ти займаєшся сексом і дивишся порно одночасно.

Свіжі ідеї

Дзеркальний світ здатний перетворити будь-який, навіть найнудніший секс в щось нове і яскраве. Банальна Місіонерська поза заграє яскравими фарбами, коли ти ризикнеш подивитися на себе з боку. Тільки у тебе поруч з ліжком має стояти дзеркало або шафа з дзеркальними дверцятами.

До речі, якщо це здається тобі занадто «наочним», не Запалюй верхнє світло, а освіти спальню чимось на зразок невеликого нічника або свічками.

Велике стаціонарне дзеркало не так мобільне, як маленьке, так що це, скоріше, вам доведеться рухатися, щоб знайти найпривабливіший ракурс.

Поглянь на себе під час пози наїзниці і побачиш, як ти прекрасна, відразу зрозумієш, чому чоловікові так подобається, коли ти рухаєшся на ньому.

А твого партнера може дуже порушити "мінет, вид збоку", адже під час орального сексу найчастіше він бачить тільки твою верхівку, але дзеркало допоможе йому розгледіти куди більш інтригуючі деталі. А якщо ти посадиш його перед дзеркалом, а сама опустишся між його колін так, щоб він бачив твою спину, картина буде точнісінько як в еротичних фільмах. Покажи йому, як мастурбуєш під час мінету, йому буде ще приємніше.

Якщо соромишся доводити все до сексу, почни з попередніх ласк перед дзеркалом.

Ігри соло

Ти ніколи не пробувала подивитися на себе там - спробуй! Ніколи не мастурбувала, розглядаючи в дзеркальце те, що витворяють твої руки або вібратор, – не втрачай цієї можливості!

Від себе додам, що це дійсно дуже збудливий досвід і дуже цікавий. Дивитися на свої інтимні частини як і раніше трохи табу, на кшталт» хороші дівчатка так не роблять", не цікавляться, як у них все виглядає там.

Дзеркало-простий спосіб щось змінити в сексуальному житті і в сприйнятті власного тіла. Зусиль - мінімум, а результат може виявитися для тебе приємним сюрпризом.

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Автор: УНІАН