Нормальне інтимне життя – одна з основ здорових стосунків. Проте часто між людьми виникає непорозуміння, вони менше спілкуються, не обговорюють секс та не озвучують свої бажання, що створює проблеми у парі.
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Сексолог, лікар-психіатр Олена Голоцван розповіла у програмі "Є здорове питання" на ICTV про головні помилки у спілкуванні між партнерами та пояснила важливість статевої конституції, пишуть Факти.
- З віком сексу в парі стає менше
За словами сексолога, необхідно обов’язково стимулювати свій сексуальний потяг з початку статевого життя з партнером.
"Якщо ви у парі і живете статевим життям, то не думайте, що пристрасть у стосунках буде завжди, адже з часом деякі справи, проблеми відволікають від сексуального життя і воно стає менш насиченим", – зазначила Голоцван.
Одноманітний секс слід розбавляти новими збудниками. Наприклад, можна змінити спідню білизну, змінити місце сексу, кудись поїхати хоча б на один день, щоб оживити свої сексуальні фантазії.
Також велике значення має зовнішній вигляд, адже з часом, якщо людина не слідкує за собою, то сексуальність і те, що подобалося чоловіку чи жінці, зникає.
- “Справжній чоловік” завжди має бути готовим до сексу
"Неправильно так думати, адже чоловіки теж люди. Вони нервуються, не висипаються, втомлюються і все це впливає на ерекцію та потяг чоловіка до сексу", – стверджує лікар.
Це теж поширений гендерний стереотип. Багато пар припускаються помилки, думаючи, що це правда, а насправді це тільки погіршує їхнє сексуальне життя.
Роль жінки у готовності чоловіка до інтиму теж важлива. Якщо вона постійно буде висловлювати невдоволення, то чоловік боятиметься зробити щось не так. Тому принцип парності дуже важливий.
- Жінки маніпулюють сексом
Часто чоловіки жаліються на те, що жінки маніпулюють сексом та відмовляють їм в інтимі.
"Жінки самі себе дуже карають. Коли у жінки є чоловік, який хоче інтиму, любить її і все взаємно, то чому б не розвивати сексуальність у парі. Радуйте одне одного і все буде добре", – підкреслила Голоцван.
- Статева конституція
Статева конституція – це здатність до певної кількості завершених статевих актів протягом проміжку часу. Вона вираховується достатньо складно.
"Якщо у парі різні коституції і людина про це чітко знає, це підтвердив спеціаліст і відомо, що одному з партнерів потрібно займатися сексом кожного дня, а іншому двічі на тиждень, то це слід обговорити", – зазначила сексолог.
Вона наголошує, що без обговорення у парі може виникнути сексуальна дисгармонія.
Приблизно протягом двох років після початку інтимного життя з партнером у людини встановлюється УФР – умовно-фізіологічний ритм. Пара може сама визначити свій особистий ритм.
- Чи нормально дивитися порно
Сексолог також розповіла, що дивитися порно – це нормально, але деякі люди можуть стати залежними від цього, тому слід бути обережними та не перебільшувати.
Також вона додала, що нині порнографічна індустрія затягує людей з розвиненою фантазією до перегляду фільмів та відео.
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