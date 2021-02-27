Більш пізні дослідження показують, що секс може зменшити стрес і допомогти людям з безсонням заснути і не заснути.

Рекомендації щодо безсоння рідко згадують потенційно немедикаментозний допоміжний засіб для сну, який є безкоштовним і легко доступним для більшості людей: секс, будь-то з партнером або "поодинці".

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Після оргазму рівень окситоцину і пролактину підвищується, а рівень кортизолу падає. Здоровий глузд підказує, що підвищення рівня гормонів хорошого самопочуття в організмі і зниження рівня гормонів стресу може допомогти нам краще спати. Однак даних про секс і сон мало, почасти через табу, пише Медикфорум.

Доктор Джудіт Девідсон, клінічний психолог і дослідник сну з Королівського університету, була здивована браком якісних досліджень сексу і сну, коли вона написала друге видання своєї книги самодопомоги при безсонні «Пориньте в сон».

"Я дійсно не знаю, чому відсутні докази", - каже вона. - "Можливо, дослідники в області сну і в області сексу не виходили далеко за рамки своїх академічних кордонів. Це мене спантеличило".

Наразі лише одне невелике дослідження, яке включало 10 людей, вивчало сон після сексуальної активності за допомогою полісомнографії - золотого стандарту тесту для діагностики порушень сну, який вимірює мозкові хвилі, частоту серцевих скорочень та інші показники. Опубліковане в 1985 році дослідження показало, що мастурбація не робить значного впливу на сон.

Більш пізні дослідження показують, що секс може зменшити стрес і допомогти людям з безсонням заснути і не заснути. Хоча доказова база невелика, а в деяких дослідженнях відсутні об'єктивні вимірювання, в огляді, проведеному в 2016 році дослідниками університету Оттави, зроблено висновок про те, що секс є «можливою альтернативою або доповненням до інших стратегій лікування безсоння».

Це висновок, до якого багато людей приходять самі. Дослідження, проведене в 2019 році за участю 778 осіб під керівництвом доктора Мішель Ластелла з Університету Центрального Квінсленда в Австралії, показало, що як чоловіки, так і жінки відчувають, що вони швидше засинають і краще сплять після оргазму з партнером або поодинці.

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Автор: УНІАН