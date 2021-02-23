Твої стосунки з коханою людиною подають сигнали SOS? А про романтику доводиться тільки мріяти... Значить, потрібно знайти "ворогів" і почати з ними боротьбу.

Погодься, повністю перелаштувати будинок за правилами фен-шуй або тантри складно. До того ж не всі східні рекомендації можна застосовувати в сучасних реаліях. Але від деяких предметів в спальні все ж рекомендуємо позбутися.

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Пропонуємо список зайвих речей, без яких ваше інтимне життя буде набагато приємнішим, пише Cosmo.

Картини-триптихи

Зараз вважаються модними роботи, зображення яких розбито на три полотна. Так часто зображують квіти, пейзажі або сакуру. Але краще уникати подібних картин і в будинку, і в спальні. Вони поділяють енергію пари і можуть навіть привести до того, що у стосунках з'явиться любовний трикутник.

Оригінали без точної назви і концепції

Навіть колекціонерам картин не рекомендується зберігати всі знахідки там, де живуть люди. Тому вони найчастіше мають окремі приміщення для своїх робіт. Пояснюється це не тільки не відповідним для матеріалів температурним режимом, а й тим, що картини можуть зберігати енергетику або настрій художника, який їх писав. А значить, потім вони легко передадуть їх партнерам. Наприклад, якщо автор при створенні полотна був хворий або погано себе почував, то, цілком ймовірно, скоро проблеми почнуться і у пари. У тому числі в ліжку, якщо повісити таку роботу в спальні.

Дзеркала-мозаїки

Дзеркало завжди має бути цілісним і цілим. Так, зараз можна побачити цікаві дзеркальні мозаїки або окремі відбиваються елементи на меблях або годиннику. Вони непогано виглядають і, можливо, підійдуть для ресторану або магазину. Але вдома такий декор краще не використовувати. Він може спровокувати сварки і погіршити відносини між партнерами. І саме тому краще вибрати велике дзеркало в звичайній рамі, ніж замовляти яке-небудь дизайнерське, створене з декількох шматків.

Склад непотрібних речей під ліжком

Що тільки не зберігають пари під ложем: валізи, стару постільну білизну, незрозуміло ким вручені подарунки, посуд і гроші. Але їм там точно не місце! На Сході вважають, що ліжко, на якому спить пара, взагалі повинно бути без ящиків і на міцних ніжках, а під ним може лежати хіба килим. Якщо в приміщенні зовсім немає місця, тому ложе має систему для зберігання, туди дозволяється класти хіба постільну білизну або подушки. Все інше на підсвідомому рівні буде заважати розслабитися — ти не зможеш ні виспатися, ні розслабитися під час сексу.

Фотографії родичів

Найкраще місце для їх зберігання - вітальня або передпокій. У спальні ж можна поставити хіба пару фотографій з партнером. І так, зображень дітей теж краще уникати. Хоча б на тумбах. Неодноразово навіть сучасні психологи приходили до того, що фотографії близьких і родичів в спальні погіршують лібідо і якість сексу в цілому. Як тільки знімки ставили в інші кімнати, проблеми в інтимному житті зникали.

Сухі або зів'ялі квіти

Вони символізують згасаючі почуття і пристрасть. Тому в спальні не повинно бути сухих або зів'ялих рослин. Також краще не використовувати там штучні квіти. За деякими теоріями, вони взагалі обіцяють проблеми зі здоров'ям. Якщо дуже хочеться, щоб зріз улюблених троянд або тюльпанів довше радував, постав його в прохолодне місце або на вікно, підрізай кожні два дні стовбури і стеж, щоб вода була свіжою і холодною. Так, ще один момент - найкраще, щоб квіти в спальні були рожевими або червоними. Ідеально, якщо це будуть півонії.

Техніка

У спальні не повинно бути телевізорів, колонок і комп'ютерів. Деякі фахівці вважають, що в цій кімнаті навіть телефон не рекомендується заряджати, а вже тим більше залишати його біля ліжка на ніч. Мало того, що тебе і чоловіка будуть фізично турбувати повідомлення, так ще й електромагнітні хвилі погіршать сон, самопочуття і інтимне життя, відволікаючи вас один від одного. Єдине, що все — таки можна залишити вініловий програвач, щоб слухати розслаблюючу музику.

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Автор: УНІАН