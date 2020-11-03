Китайські цілителі назвали 5 простих поз для поліпшення стану вашого здоров'я.

Здавалося б, що може бути спільного між заняттями сексом і лікуванням захворювань лімфатичної системи? Але, на думку китайських цілителів, за допомогою правильно підібраного комплексу поз можна не тільки налагодити роботу статевих органів, але і впоратися з проблемою варикозного розширення вен і зменшити ризик захворювань кісткового мозку, не кажучи вже про нервову систему.

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Пропонуємо п'ять класичних позицій для занять коханням, які не тільки зможуть принести вам задоволення, але і допоможуть розв'язати проблеми зі здоров'ям, пише ELLE.

Лікування жіночих статевих органів

Відсоток жінок, які можуть похвалитися тим, що жодного разу в житті не відчували хворобливих відчуттів при настанні менструального циклу, мізерно малий. Тому замість того, щоб наступного разу на початку критичних днів бігти в аптеку за знеболюючими, спробуйте протягом п'ятнадцяти днів два рази на добу займатися сексом в місіонерській позі. Єдине правило, якого при цьому потрібно дотримуватися, — жінка повинна лежати абсолютно спокійно, не рухаючись в унісон зі своїм партнером. Так, на думку китайських цілителів, так ви зможете позбутися від неприємних відчуттів під час менструації.

Відновлення після переломів

Якщо з дитинства від лікарів ви постійно чули одну і ту ж фразу про необхідність вживання кальцію, бо Ваші кістки занадто крихкі (що підтверджувалося декількома «ненавмисними» переломами), тоді варто попрактикувати комплекс для їх зміцнення. Жінка лежить на лівому боці, її ліва нога максимально зігнута назад, права витягнута. Чоловік лежить до неї обличчям, виконуючи по п'ять серій з дев'яти проникнень. Для досягнення якнайшвидших результатів бажано практикувати цей цикл до п'яти разів на день протягом десяти днів. За запевненням китайських цілителів, так ви зможете не тільки швидше відновитися після недавнього перелому, але і поліпшити систему кровообігу.

Поліпшення роботи кровоносної системи

Та ж позиція, з тією лише зміною, що жінка лежить на правому боці, сприяє нормалізації роботи кровоносної системи і бореться з варикозним розширенням вен, а також з підвищеним і зниженим тиском.

Поліпшення роботи лімфатичної системи

Як відомо, лімфатична система відіграє важливу роль в обміні речовин, а також сприяє очищенню клітин і тканин організму. Але оскільки на відміну від кровоносної системи, де серце виконує роль насоса, лімфа рухається по організму досить повільно, китайські цілителі рекомендують частіше займатися сексом в позиції, при якій чоловік лежить на спині, а жінка стоїть над ним на колінах і руках. Варто відзначити, що при цьому ви повинні залишатися нерухомою, а ваш партнер, навпаки, проявляти ініціативу.

Підвищення тонусу

Хоча наступна позиція і вимагає деякої фізичної підготовки, вона відмінно підвищує тонус всього організму і покращує кровообіг. Жінка стоїть на колінах, намагаючись при цьому лягти спиною на ліжко (якщо відхилитися до кінця не виходить, то можна підкласти під спину подушку). Чоловік же, своєю чергою, знаходиться зверху і виконує більшу частину рухів.

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Автор: УНІАН