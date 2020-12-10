У багатьох бували моменти, коли інтимні органи відмовлялися співпрацювати і секс тривав менше, ніж хотілося б. Це нормально.
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Але якщо вам обом хочеться, щоб дійство було довшим, спробуйте ці пози і повірте, ви точно відкриєте нові можливості вашого тіла.
- Оральний іспит
Перш ніж переходити до основної частини програми, лягай на спину, нехай він зробить тобі кунілінгус (ідеально - не до фінішу), паралельно пестячи клітор пальцем, пише Cosmo. Так і ти швидше оргазм отримаєш, і він не буде переживати, якщо все закінчиться швидко, а ти ще не збудилася.
- Доггі-домінанта
Варіація доггі-стайл, коли проникнення не таке глибоке: він стоїть на колінах і опускається на ноги після кожного руху. А якщо ти обіймеш ногами його стегна, зможеш краще контролювати його дії.
- Нагинай і натискай
Ще одна зручна поза, в якій твої підняті зігнуті ноги не дають йому відразу розігнатися. Лягай на край ліжка, зігни ноги і уприся йому в груди (він стоїть на підлозі на колінах). До того ж у вас обох вільні руки.
- В'юнок
Модифікація місіонерської пози. Ляж на спину, праву ногу зігни в коліні. З її допомогою, а також розсовуючи і зводячи ноги, ти контролюєш його руху.
- Шпагат
Поза тільки для тренованих дівчат з хорошою розтяжкою! Встаньте біля стіни, нехай він на неї спирається, а ти закинь ногу йому на плече (або простіше — на стегно). Відволікаючись на те, щоб утримати рівновагу, він не буде повністю концентруватися на сексі і напевно протримається довше.
Пам'ятайте, в кожній парі свої унікальні відносини, не потрібно ні на кого рівнятися. Будьте чесні один з одним, не бійтеся відкрито говорити про свої бажання, імпровізувати, залишати невелике відчуття голоду — і секс ніколи не буде для вас проблемою.
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