Багато хто думає, що чоловіки не дуже люблять прелюдію. Але, можливо, вони просто хочуть її трохи урізноманітнити.
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Трохи термінології. Прелюдія - це ласки, дотики і будь-який інший тактильний контакт, який відбувається до сексу з метою розслабити, розкріпачити і розворушити партнера. Довгі поцілунки, гарячі обійми, петтинг, взаємна мастурбація, еротичний масаж і навіть спільний перегляд порно цілком можна назвати прелюдією.
Розберімо кілька можливих варіантів ніжностей до сексу, коли головна роль покладена на дівчину.
- Короткий стриптиз і еротичний масаж
На жаль, але чоловіки любили і завжди будуть любити очима більше, ніж іншими частинами тіла, пише Cosmo. Тому їм так важливо щодня бачити свою обраницю хоча б трохи сексуальною і привабливою. Розумієш тепер, чому розтягнутий светр і діряві лосини краще не надягати? Але так ближче до справи. Також ти знаєш, що чоловіки просто верещать від стриптизу і еротичного масажу. І що найцікавіше - не так: це занадто нудно. Так що легкі еротичний танець і масаж твій коханий точно оцінить. І можеш не розраховувати, що доведеться відпалювати півгодини. Пару хвилин - і хлопець вже біля твоїх ніг. Або не ніг.
- Покусування сосків
Це, звичайно, менш "ерогенна" зона, ніж шия, біла лінія живота або мошонка. Але їй все одно потрібно приділяти увагу. Як саме? Ніжно і пристрасно погладжуючи, цілуючи, облизуючи і покусуючи. Відверто кажучи, хлопцям подобаються майже ті ж маніпуляції, що і дівчатам. Так що кращий спосіб порушити чоловіка через вплив на соски — згадати, які особисто тобі подобаються дотики до цієї ділянки. Правда, завжди залишається відсоток партнерів, які не оцінять таку прелюдію. Краще уточни у свого коханого заздалегідь, як він до неї ставиться.
- Ігри язиком замість мінета
Розпещений нині чоловік пішов - класичною "глибокою глоткою" його не здивувати! Що вже говорити про більш прості техніки мінету. А значить, потрібно вивчати щось нове, щоб зробити оральний секс просто незабутнім для свого обранця. Можна, звичайно, записатися до коуча на спеціальні уроки і оволодіти мистецтвом ласк на професійному рівні. А можна просто замість звичайних рухів вгору-вниз спробувати інтенсивно впливати на член язиком. Уяви, що це великий льодяник і тобі потрібно якомога швидше його облизати кінчиком з усіх боків.
- Увага до лубриканту
З ароматом, смаком, зігріваючим і охолоджуючим ефектами і навіть з блискітками. У світі щодня продається неймовірно скільки тисяч лубрикантів, а деякі дівчата все ще бояться доторкнутися до цього рідкого об'єкта. Сподіваємося, ти не з них. Адже хлопці дуже люблять, коли дівчата настільки беруть ініціативу в свої руки, що самостійно надягають партнеру презерватив і наносять на все тіло лубрикант. А потім ще й із задоволенням насолоджуються процесом, коли хлопець робить те ж у відповідь. Еротичний масаж, збудження і зближення гарантовані!
- Заборона на дотики до свого тіла і тіла дівчини
Легкий БДСМ замовляли? Прийміть, роздягніться. Чоловіки дуже люблять надати сексу трохи зухвалості, тому із задоволенням погодяться на експеримент із зав'язаними руками і ногами. Можеш використовувати для цього довгий шовковий шарф, спеціальні мотузки або наручники. Взагалі підійде все, чим можна частково знерухомити чоловіка. "Що ж тут оригінального?» — запитати. А уяви, що відчуває хлопець, коли ти робиш йому неймовірний мінет, а він не може доторкнутися до твоїх грудей або навіть взяти за волосся.
Однак не варто вважати прелюдію лише «аперитивом», який розпалює апетит, «вступом» перед статевим актом. Взаємні ласки, та й взагалі будь-які сексуальні практики, які приносять задоволення обом партнерам, є сексом. І за прелюдією не обов'язково повинно слідувати вагінальне проникнення. Все залежить виключно від ваших бажань.
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