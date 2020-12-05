Мабуть, прелюдія - найбільш грайливий і чуттєвий етап інтимної близькості. Завдяки йому партнери відчувають більш глибокий зв'язок один з одним, позбавляються від напруги і починають краще розуміти мову свого тіла.

Багато хто думає, що чоловіки не дуже люблять прелюдію. Але, можливо, вони просто хочуть її трохи урізноманітнити.

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Трохи термінології. Прелюдія - це ласки, дотики і будь-який інший тактильний контакт, який відбувається до сексу з метою розслабити, розкріпачити і розворушити партнера. Довгі поцілунки, гарячі обійми, петтинг, взаємна мастурбація, еротичний масаж і навіть спільний перегляд порно цілком можна назвати прелюдією.

Розберімо кілька можливих варіантів ніжностей до сексу, коли головна роль покладена на дівчину.

Короткий стриптиз і еротичний масаж

На жаль, але чоловіки любили і завжди будуть любити очима більше, ніж іншими частинами тіла, пише Cosmo. Тому їм так важливо щодня бачити свою обраницю хоча б трохи сексуальною і привабливою. Розумієш тепер, чому розтягнутий светр і діряві лосини краще не надягати? Але так ближче до справи. Також ти знаєш, що чоловіки просто верещать від стриптизу і еротичного масажу. І що найцікавіше - не так: це занадто нудно. Так що легкі еротичний танець і масаж твій коханий точно оцінить. І можеш не розраховувати, що доведеться відпалювати півгодини. Пару хвилин - і хлопець вже біля твоїх ніг. Або не ніг.

Покусування сосків

Це, звичайно, менш "ерогенна" зона, ніж шия, біла лінія живота або мошонка. Але їй все одно потрібно приділяти увагу. Як саме? Ніжно і пристрасно погладжуючи, цілуючи, облизуючи і покусуючи. Відверто кажучи, хлопцям подобаються майже ті ж маніпуляції, що і дівчатам. Так що кращий спосіб порушити чоловіка через вплив на соски — згадати, які особисто тобі подобаються дотики до цієї ділянки. Правда, завжди залишається відсоток партнерів, які не оцінять таку прелюдію. Краще уточни у свого коханого заздалегідь, як він до неї ставиться.

Ігри язиком замість мінета

Розпещений нині чоловік пішов - класичною "глибокою глоткою" його не здивувати! Що вже говорити про більш прості техніки мінету. А значить, потрібно вивчати щось нове, щоб зробити оральний секс просто незабутнім для свого обранця. Можна, звичайно, записатися до коуча на спеціальні уроки і оволодіти мистецтвом ласк на професійному рівні. А можна просто замість звичайних рухів вгору-вниз спробувати інтенсивно впливати на член язиком. Уяви, що це великий льодяник і тобі потрібно якомога швидше його облизати кінчиком з усіх боків.

Увага до лубриканту

З ароматом, смаком, зігріваючим і охолоджуючим ефектами і навіть з блискітками. У світі щодня продається неймовірно скільки тисяч лубрикантів, а деякі дівчата все ще бояться доторкнутися до цього рідкого об'єкта. Сподіваємося, ти не з них. Адже хлопці дуже люблять, коли дівчата настільки беруть ініціативу в свої руки, що самостійно надягають партнеру презерватив і наносять на все тіло лубрикант. А потім ще й із задоволенням насолоджуються процесом, коли хлопець робить те ж у відповідь. Еротичний масаж, збудження і зближення гарантовані!

Заборона на дотики до свого тіла і тіла дівчини

Легкий БДСМ замовляли? Прийміть, роздягніться. Чоловіки дуже люблять надати сексу трохи зухвалості, тому із задоволенням погодяться на експеримент із зав'язаними руками і ногами. Можеш використовувати для цього довгий шовковий шарф, спеціальні мотузки або наручники. Взагалі підійде все, чим можна частково знерухомити чоловіка. "Що ж тут оригінального?» — запитати. А уяви, що відчуває хлопець, коли ти робиш йому неймовірний мінет, а він не може доторкнутися до твоїх грудей або навіть взяти за волосся.

Однак не варто вважати прелюдію лише «аперитивом», який розпалює апетит, «вступом» перед статевим актом. Взаємні ласки, та й взагалі будь-які сексуальні практики, які приносять задоволення обом партнерам, є сексом. І за прелюдією не обов'язково повинно слідувати вагінальне проникнення. Все залежить виключно від ваших бажань.

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Автор: УНІАН