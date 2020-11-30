Секс є багато у кого, а стрункість і красиві форми — ні. Але ж вчені не раз доводили, що калорії-то під час сексу тікають і для серцево-судинної системи секс корисний. Розберемося докладніше.

До сексу підходять по-різному. Хтось вивчає шляхи отримання задоволення, хтось - як секс продовжує життя, хтось намагається навіть шкоду знайти.

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Ведуча тренінгів, присвячених техніці хорошого сексу Катерина Любимова розповіла, як поєднати приємне з ще більш приємним, і розробила програму схуднення, засновану на сексі, пише lifehacker.

Ідея худнути в ліжку спала на думку жінці, була випробувана на жінках, викладається для жінок. Чоловікам залишиться пожинати плоди.

Секс або фітнес?

Ключове питання: чому не можна залишити секс для задоволення і продовження роду, навіщо обов'язково підключати до нього якийсь фітнес і схуднення? Потім, що сексуальне задоволення і інші плюси (про них трохи пізніше) послужать природним стимулом для регулярних занять.

Схуднути до літа, привести себе в форму - це все розпливчасті формулювання, які мало кого можуть спонукати на роботу зі своїм тілом. Інакше все б ми виглядали як античні статуї атлетів.

Зате ідея зайнятися хорошим, красивим, енергійним сексом приваблива настільки, що робота над м'язами відходить на другий план.

Це взагалі можливо?

Цікаве питання. Секс є багато у кого, а стрункість і красиві форми - ні. Але ж вчені не раз доводили, що калорії-то під час сексу тікають і для серцево-судинної системи секс корисний. І самі ми прекрасно розуміємо, що для багатьох поз, теоретично цікавих, просто не вистачає сил або спортивної підготовки.

Розділіть статевий акт на складові з точки зору фітнес-тренера, і ви побачите там і кардіонагрузку, і динамічні рухи м'язів, і статику.

Чому не всі худнуть від сексу?

Згадаймо головне правило хорошої форми, про яке говорять всі інструктори в спортзалі. Без правильного харчування немає результатів. Ну хто хоч раз намагався провести зв'язок між денною нормою калорій і сексом? А тим часом тренування є тренування.

Втім, тут ви навряд чи дізнаєтеся щось нове. Правильне харчування на те і правильне. Тема досліджена, і особливих одкровень тут немає.

Про що ж тоді тренінг?

Тренінг про те, як часто потрібно займатися сексом, щоб були результати. А саме - кожен день. Захопило дух? Це тільки початок. Сексуальна сесія, яка зжене жирок і зміцнить м'язи, триває як хороше тренування в спортзалі. Не менше 40 хвилин. Круто?

Все просто. Якщо займатися кожен день по годині в залі, то бігова доріжка набридне швидко (особливо з незвички). Секс такого недоліку позбавлений, нікуди ви з ліжка не втечете.

Часто і багато — і все?

Не все. Доведеться додати те саме розмаїття, якого іноді не вистачає парам. Людина-істота лінива. Якщо пара навчилася отримувати розрядку в парі-трійці знайомих поз, то поміняти їх вже складно. Тут незручно, тут руки не тримають, тут розтяжки не вистачить, тут за пару фрикцій навалилася втома.

Ні, секс-фітнес передбачає регулярну зміну поз так, щоб за один сеанс можна було опрацювати різні групи м'язів. Плюс особлива фішка від автора методики. Невеликі доповнення до кожної пози, щоб навантаження було достатнім.

Обіцяна різноманітність, до речі, це один з дієвих способів умовити партнера на секс-фітнес. Буде незвично, буде по-новому і з кожним разом все крутіше.

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Автор: УНІАН