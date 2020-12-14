Здавалося б, чим же можна здивувати під час сексу. Але є кілька варіантів, які дозволять отримувати ще більше задоволення і неземний оргазм.

Клітор був і залишається "чарівною кнопкою", стимулюючи яку дівчатам так просто отримати сексуальну розрядку.

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Якщо не хочеться довго працювати над оргазмом, подивися на ці пози з нашої міні-камасутри - вони гарантують класний і швидкий секс з хеппі-ендом, пише Cosmo.

Любовний трикутник: поза лежачи, поза на боці, чоловік зверху

Ні, "камасутра" не пропонує тобі зайнятися сексом втрьох. Ми пропонуємо тобі освоїти цю у всьому чуттєву позу сексу, коли домінує чоловік. Лежачи на спині, підніми ноги вгору. Праву ногу відведи в сторону так, щоб вона перебувала під прямим кутом до тулуба, і візьмися правою рукою за праве коліно. Твій хлопець повинен встати на одне коліно між твоїх ніг і в цьому положенні увійти в тебе. Оскільки в цій позі сексу ти повністю відкрита, твій партнер може стимулювати твій клітор і здійснювати кругові фрикції, які відкриють тобі абсолютно нові відчуття. Рухай стегнами в такт його рухам, і дуже скоро ти відчуєш оргазм.

Десертна ложка: поза на боці, чоловік зверху

Поза сексу на боці "ложки" ідеально підходить для неспішного ранкового сексу. М'які, неспішні, не надто глибокі фрикції остаточно розвіють залишки сну, і вже через деякий час ти захочеш перейти до більш активних дій. Однак для того, щоб посилити відчуття, зовсім необов'язково міняти позу, досить лише трохи ускладнити її. Підніми верхню ногу якомога вище, скажи партнеру, щоб він почав рухатися більш інтенсивно, і поклади його пальці на свій клітор. Зовсім скоро його член добереться до твоєї точки G, і ранковий секс завершиться запаморочливим оргазмом. До речі, не забувай під час сексу погладжувати вільною рукою його яєчка!

Сексуальний секатор: поза лежачи, чоловік зверху

Поза для просунутих коханців, які активно освоюють "камасутру" і обожнюють займатися сексом на кухні або в кабінеті. Як завжди, лягай на стіл і закинь ноги на плечі партнеру, чоловік зверху. Коли він увійде в тебе, попроси його схрестити твої ноги. Під час фрикцій він повинен зводити і розводити твої ноги. Таким чином, під час фрикцій твоя вагіна буде стискатися і розтискатися, то обхоплюючи його член дуже щільним кільцем, то розслабляючись. Звичайно, ця поза сексу підходить тільки спортивним дівчатам. Якщо ти не звикла кілька разів на тиждень відвідувати фітнес-клуб, то в процесі ти досить швидко видихнешся. До речі, ця поза сексу допоможе не тільки отримати вагінальний оргазм, але і підкачати м'язи нижнього преса.

Клин клином: поза на боці, жінка знизу

Цю позу сексу "Камасутра" рекомендує любителям нових відчуттів. У цій позі домінує чоловік. Ляж на бік, підніми одну ногу, іншу витягни на ліжку. Чоловік входить в тебе з положення сидячи, твоя піднята нога лежить у нього на плечі. У цій позі сексу твій партнер може рухатися не тільки вперед-назад, але і вгору-вниз, а також здійснювати кругові фрикції. Попроси його варіювати висоту посадки, нехай він трохи піднімається і опускається під час фрикцій, таким чином ви можете визначити той кут проникнення, який доставить вам обом максимально приємні відчуття. Своєю чергою, ти можеш вільною рукою стимулювати собі клітор.

Дракон: поза лежачи, жінка знизу, чоловік ззаду

Твій хлопець зазвичай добирається до фінішу швидше тебе? "Камасутра" радить трохи пригальмувати його. Запропонуй йому позу сексу, коли жінка знизу, але теж активна. Лягай на живіт, підклади під таз невелику подушку і злегка розведи ноги. Твій партнер повинен лягти на тебе всім тілом і здійснювати повільні кругові фрикції. Ця поза не передбачає швидкий секс, вона призначена для повільних чуттєвих рухів. До речі, ти сама можеш брати активну участь в процесі. Рухай стегнами в унісон його рухам, це посилить відчуття вашого єднання. Не забудь попросити його попестити язиком твою шию і спину, адже це дуже чутливі зони жіночого тіла, а через те, що твій клітор буде тертися об подушку, в цій позі сексу ти дуже швидко відчуєш оргазм і, може бути, навіть не один.

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Автор: УНІАН