Зайва вага не є перешкодою для повноцінного сексуального життя. Навіть звичні пози в сексі дозволяють насолоджуватися любов'ю, всупереч будь-яким кілограмам.

За статистикою, повні люди отримують від сексу набагато більше задоволення, ніж худі. Однак через комплекцію їм буває незручно насолоджуватися любов'ю в класичних позах. Для таких людей існує чимало цікавих положень, що дозволяють їм жити насиченим сексуальним життям.

Пози чоловік ззаду

Серед повних коханців великою популярністю користується поза в стилі собачки. Підійшовши ззаду до своєї коханої, чоловік без труднощів проникне в її піхву і доведе до оргазму. При цьому партнери не стануть навалюватися один на одного своєю вагою, а від цього не буде порушуватися ритм і швидкість рухів.

Наїзниця

Ця поза хороша для повних чоловіків. Живіт не буде перешкодою для доставлення обопільного задоволення, а розслаблений чоловік не втомиться, надавши коханій своє тіло для сексуальних насолод. Якщо зайві кілограми скупчилися у жінки, їй слід практикувати наїзницю спиною до партнера. Дуже зручно, коли вона може впиратися однією або двома ногами в підлогу. Ця позиція хороша для сексу на м'якій лавці або на дивані.

Пози для сексу на боці

У таких варіантах статеві органи тісно стикаються при будь-яких пропорціях тіла, тому положення на боці подарують насичені відчуття від інтимного життя. Член буде глибоко проникати в піхву, а тісний тілесний контакт дозволить піднятися на вершини задоволення.

Положення жінка - лежачи, чоловік - стоячи

Повним людям може підійти наступний варіант. Жінка лягає на спину ближче до краю дивана. Чоловікові буде зручно, якщо вона розташує свій таз на підлокітнику. Ноги слід злегка розсунути. Коханий бере її стоячи. У такій позі потужної стимуляції піддається точка G. можна пестити клітор, груди і будь-які ерогенні зони. При цьому зайва вага зовсім не буде заважати жодному з партнерів.

У такій позі можна займатися сексом на столі, що внесе різноманітність в інтимне життя або може стати хорошим варіантом для пристрасного спонтанного сексу.

Попередні ласки і зайві кілограми

Якщо у повних людей можуть виникнути проблеми з вибором позиції для сексу, то прелюдії зайва вага не заважає. Пишні форми навіть додають цікаві можливості для збудження один одного.

Мінет і кунілінгус

Додаткові кілограми і небажані складки на тілі ніяк не заважають доставленню задоволення оральним шляхом. Для зручності можна займатися цим лежачи. Водночас у пампушок виділяється додатковий ендорфін в крові, а у огрядних чоловіків – тестостерон. Дані гормони підвищують лібідо, тому оральні ласки і секс будуть приносити більше радості.

Петтінг

Пестити руками повну людину навіть приємніше, ніж худу. Огрядні жінки і кавалери м'якші на дотик, а через підвищений викид гормонів сексуальності вони набагато швидше збуджуються і більш чуйні до ніжної стимуляції.

Задоволення, якого позбавлені худі

У пишних жінок, як правило, більш округлі і насичені форми грудей. Налиті, немов фрукти, вони дуже приємні на дотик. Особливу радість цінителям жіночої краси доставляє стимуляція члена грудьми. Здійснюючи фрикції між округлими формами, палкий коханець стрімко досягає сім'явиверження, якщо не буде тримати себе під контролем. Деяке задоволення від цього здатна отримати і жінка.

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Насправді зайва вага не є перешкодою для повноцінного сексуального життя. Навіть звичні пози в сексі дозволяють насолоджуватися любов'ю, всупереч будь-яким кілограмам. Проблеми в ліжку починаються в голові у закомплексованих людей, які занадто сильно загострюють увагу на своїй вазі.

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Автор: УНІАН