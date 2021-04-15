Чоловіки люблять пестити жіночі груди. Але чим повільніше і спокійніше вони будуть це робити — тим приємніше буде жінкам.

Одружені чоловіки зазвичай дуже гарні в сексі, але для чоловіків секс все ж простіший, ніж для жінок: знай собі рухайся і отримуй задоволення. І неважливо, скільки років пара одружена і як добре він розуміє її в інших аспектах.

Читайте такожЯкщо не хочеться-не Робі: що змінюється в оральному сексі після весілляТим часом є речі, які більшість чоловіків не розуміють до кінця, пише cosmo.

1. Не треба постійно міняти техніку попередніх ласк

Якщо жінці подобається те, що чоловік робить в плані орального сексу або ласки сосків, це означає саме те, що означає: «Продовжуй це робити, не потрібно експериментів. Так, я знаю, що твій язик може обертатися в різних напрямках, але зараз ти все робиш правильно. Будь ласка, не міняй швидкість — ой, ти поспішаєш, відкочуємо на п'ять хвилин назад».

2. Ставлення до волосся в інтимних місцях

Багато жінок ведуть постійну боротьбу з ним. Ті, хто користується воском, роблять це раз на місяць. Ті, хто голить, повинні робити це частіше. Часом чоловіки кажуть, що не треба голити все під корінь, а потім скаржаться на повний рот волосся.

3. Потрібно ходити в душ перед сексом

Жінки ходять у ванну, щоб швиденько прийняти душ (якщо очікується оральний секс), намазатися приємно пахнучим маслом і почистити зуби. Для всього цього доводиться переривати інтимний момент. Чоловікам це не дуже подобається, але їм би теж не завадив душ.

4. І після теж!

Жінкам недотримання гігієни загрожує всякими неприємностями для сечостатевої системи, так що їм точно не варто залежуватися в ліжку після сексу.

5. Обережніше з грудьми

Чоловіки люблять пестити жіночі груди. Але чим повільніше і спокійніше вони будуть це робити — тим приємніше буде жінкам.

6. Змазка не означає провалу в ліжку

Часом лубрикант просто необхідний, і тут немає нічого особистого. Жінкам буває складніше збудитися і дійти до потрібної кондиції. Наприклад, після закінчення критичних днів або під час грудного вигодовування природної змазки виробляється менше. І від чоловіка це ніяк не залежить.

7. Будь уважніше до білизни

Хороший комплект спідньої білизни коштує недешево, а чоловікам часто хочеться скоріше його зняти. Але ж жінка не дарма так довго його вибирала. Варто поважати її зусилля і дати покрасуватися хоча б п'ять хвилин.

8. Жінки можуть збудитися і після сексу

Немає нічого дивного, якщо їм відразу хочеться продовження. Чоловікам, навпаки, потрібен перепочинок. Але його можна провести не просто лежачи в ліжку, а погладжуючи дружину по стегну, наприклад. Або допомогти їй з ще одним оргазмом. Руки-то вільні.

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Автор: Іван Бойко