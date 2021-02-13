Стійка ерекція, тривалий статевий акт – все це говорить про хорошу потенції. У цих процесах бере участь весь організм: і гормональна система, і кровообіг, і навіть стан психіки. Тому труднощі зі статевим життям можуть свідчити про більш серйозні проблеми в організмі.
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Лікарі впевнені, що правильне харчування покращує чоловічу потенцію, пише Cosmo. Доктор Тимур Пестерев і дієтолог Анна Івашкевич розповіли, що повинно бути в тарілці коханого, щоб в ліжку пристрасті не охолоджувалися.
- Зміцнення нервової системи
За статистикою, понад 50% випадків імпотенції і проблем в статевій сфері у чоловіків пов'язано зі стресами і неврозами. Для того щоб цього уникнути, потрібно вживати наступні продукт:
- гіркий шоколад (піднімає рівень серотоніну, природний антидепресант);
- бразильський горіх (високий рівень селену, надає седативний ефект);
- банани (велика кількість магнію, калію і вітамінів групи В - всі ці речовини надають зміцнюючий ефект на нервову систему);
- жирна риба (поліненасичені жирні кислоти в риб'ячому жирі гальмують вироблення гормонів стресу).
- Зміцнення судин
Ерекція і її якість безпосередньо пов'язані зі станом судин. Ерекція виникає завдяки складному каскаду судинних реакцій у відповідь на сигнал нервової системи. Судини найкраще зміцнювати:
- фрукти і ягоди з високим вмістом рутину (Вітамін К) і аскорбінової кислоти (вітамін С): чорниця, суниця, вишня, черешня (безпосередньо зміцнюють судинну стінку);
- авокадо (високий вміст поліненасичених жирних кислот, міді, заліза укупі цілюще впливають на кровотворення і обмін речовин в судинній стінці);
- жирна риба (поліненасичені жирні кислоти також надають добру дію на обмін жирів і зміцнення судинної стінки);
- грейпфрути (велика кількість вітамінів С, Р, А також речовин, що нормалізують обмін жирів).
- Вироблення тестостерону
Цинк - це мікроелемент, який надає безпосередній вплив на статеву функцію чоловіків, вироблення тестостерону і якість сперми, а також на функції щитовидної залози. Цинк міститься у великій кількості в наступних продуктів:
- устриці та інші молюски (але зверни увагу, щоб вони були з благополучних за вмістом ртуті районів вилову!);
- водорість;
- куряча печінка;
- м'які сири (брі, камамбер);
- кедрові горіхи.
- Загальнозміцнюючі
Дана категорія продуктів робить цілющий вплив на організм в цілому, що, своєю чергою, покращує і потенцію. До даної категорії можна віднести:
- женьшень (відомий загальнозміцнювальний засіб);
- часник (високий вміст сірки цілюще впливає на синтез білків);
- натуральний бджолиний мед (загальновідомий зміцнювальний засіб).
- Оксид азоту
Експерименти, проведені Сарі ван Андерсеном і Емілі Дж. Данн при факультеті психології і жіночих досліджень Мічиганського університету США в 2009 році, виявили, що нервові вищі центри ерекції знаходяться під гормональним контролем. Простіше кажучи, чим більше у вашому організмі оксиду азоту, тим сильніше статевий орган. Тому в їжі повинні бути присутніми наступні продукти:
- овочевий перець, а особливо гострий перець чилі;
- продукти з вітаміном В3 (він же РР, нікотинова кислота, ніацин). Цей вітамін бере участь у багатьох окислювально-відновних реакціях, утворенні ферментів, обміні ліпідів і вуглеводів. Багаті цим вітаміном:
- яловича печінка;
- баранина;
- тунець;
- лосось;
- сир;
- яйце;
- цільні злаки;
- бобові;
- петрушка;
- арахіс.
Дуже багато трави також багаті вітаміном РР: щавель, шавлія, конюшина, м'ята, петрушка, кропива, хвощ, хміль, женьшень, ромашка, корінь лопуха, люцерна та інші.
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