Іноді чоловіки стикаються зі складнощами з потенцією, а з віком це відбувається все частіше. Дізнаємося, за допомогою яких продуктів можна поліпшити ситуацію і посилити потенцію

Стійка ерекція, тривалий статевий акт – все це говорить про хорошу потенції. У цих процесах бере участь весь організм: і гормональна система, і кровообіг, і навіть стан психіки. Тому труднощі зі статевим життям можуть свідчити про більш серйозні проблеми в організмі.

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Лікарі впевнені, що правильне харчування покращує чоловічу потенцію, пише Cosmo. Доктор Тимур Пестерев і дієтолог Анна Івашкевич розповіли, що повинно бути в тарілці коханого, щоб в ліжку пристрасті не охолоджувалися.

Зміцнення нервової системи

За статистикою, понад 50% випадків імпотенції і проблем в статевій сфері у чоловіків пов'язано зі стресами і неврозами. Для того щоб цього уникнути, потрібно вживати наступні продукт:

гіркий шоколад (піднімає рівень серотоніну, природний антидепресант); бразильський горіх (високий рівень селену, надає седативний ефект); банани (велика кількість магнію, калію і вітамінів групи В - всі ці речовини надають зміцнюючий ефект на нервову систему); жирна риба (поліненасичені жирні кислоти в риб'ячому жирі гальмують вироблення гормонів стресу).

Зміцнення судин

Ерекція і її якість безпосередньо пов'язані зі станом судин. Ерекція виникає завдяки складному каскаду судинних реакцій у відповідь на сигнал нервової системи. Судини найкраще зміцнювати:

фрукти і ягоди з високим вмістом рутину (Вітамін К) і аскорбінової кислоти (вітамін С): чорниця, суниця, вишня, черешня (безпосередньо зміцнюють судинну стінку); авокадо (високий вміст поліненасичених жирних кислот, міді, заліза укупі цілюще впливають на кровотворення і обмін речовин в судинній стінці); жирна риба (поліненасичені жирні кислоти також надають добру дію на обмін жирів і зміцнення судинної стінки); грейпфрути (велика кількість вітамінів С, Р, А також речовин, що нормалізують обмін жирів).

Вироблення тестостерону

Цинк - це мікроелемент, який надає безпосередній вплив на статеву функцію чоловіків, вироблення тестостерону і якість сперми, а також на функції щитовидної залози. Цинк міститься у великій кількості в наступних продуктів:

устриці та інші молюски (але зверни увагу, щоб вони були з благополучних за вмістом ртуті районів вилову!); водорість; куряча печінка; м'які сири (брі, камамбер); кедрові горіхи.

Загальнозміцнюючі

Дана категорія продуктів робить цілющий вплив на організм в цілому, що, своєю чергою, покращує і потенцію. До даної категорії можна віднести:

женьшень (відомий загальнозміцнювальний засіб); часник (високий вміст сірки цілюще впливає на синтез білків); натуральний бджолиний мед (загальновідомий зміцнювальний засіб).

Оксид азоту

Експерименти, проведені Сарі ван Андерсеном і Емілі Дж. Данн при факультеті психології і жіночих досліджень Мічиганського університету США в 2009 році, виявили, що нервові вищі центри ерекції знаходяться під гормональним контролем. Простіше кажучи, чим більше у вашому організмі оксиду азоту, тим сильніше статевий орган. Тому в їжі повинні бути присутніми наступні продукти:

овочевий перець, а особливо гострий перець чилі; продукти з вітаміном В3 (він же РР, нікотинова кислота, ніацин). Цей вітамін бере участь у багатьох окислювально-відновних реакціях, утворенні ферментів, обміні ліпідів і вуглеводів. Багаті цим вітаміном: яловича печінка; баранина; тунець; лосось; сир; яйце; цільні злаки; бобові; петрушка; арахіс.

Дуже багато трави також багаті вітаміном РР: щавель, шавлія, конюшина, м'ята, петрушка, кропива, хвощ, хміль, женьшень, ромашка, корінь лопуха, люцерна та інші.

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Автор: УНІАН