Якщо боляче, неприємно і немає бажання продовжувати, можна і потрібно зупинитися, наголошують спеціалісти.

Перший досвід і тіло у всіх різні, тому і відчуття сильно відрізняються. Іноді болю не уникнути через анатомію, але її інтенсивність точно можна знизити.

Як пише 24 канал з посиланням на NHS, у момент першого проникнення біль виникає через розтягнення пліви або через нестачу секрету, який зменшує тертя.

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Дівоча пліва – це тонка еластична складка, яка частково прикриває вхід у піхву. Замість цього терміну зараз все частіше використовують медичне слово "гімен" або "вагінальна корона". У гімен є одне або кілька отворів: через них проходить кров під час місячних і інші виділення. Форма, розмір і еластичність гімену у дівчат відрізняються.

Дуже рідко, в 0,01 – 0,1% випадків, у дівчат в гімен немає отвору, але про це дізнаються ще до перших місячних і видаляють його хірургічно. А у когось гімену немає з народження. А іноді й при регулярних сексуальних контактах він цілий і неушкоджений.

Якщо гімен еластичний, то, можливо, до моменту першого сексу він буде розтягнутий достатньо, щоб обійшлося без болю і крові. Насправді у більшості дівчат під час першого разу крові немає.

Біль і кров, скоріше, пов'язані з мікропошкодженнями піхви від тертя. Таке трапляється, коли недостатньо секрету, який зменшує тертя або партнер занадто напористий.

Хлопці теж можуть зіткнутися з болем під час проникнення, якщо пеніс чутливий, занадто великий для вузької піхви або тертя занадто інтенсивне. Так що лубрикант і розслаблення поліпшать відчуття обох.

Що робити, якщо боляче

Якщо боляче, неприємно і немає бажання продовжувати, можна і потрібно зупинитися. У вивчення своєї сексуальності немає дедлайнів. Приділіть час тому, щоб дізнатися про своє тіло і тіло партнера, і, як будете готові, спробуйте ще раз

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Автор: Іван Бойко