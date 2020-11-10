Секс на фітболі дозволить урізноманітнити ваше інтимне життя, випробувати нові відчуття і, до того ж зробить процес трішки веселішим і спортивним!

Фітбол стане в пригоді не тільки для йоги і заколисування немовляти, але і для сексу. Нові варіації відомих поз, несподівані кути, незабутні відчуття... Тільки не забудь поставити під нього упор, щоб не покотитися занадто далеко!

У вас ще немає гімнастичного м'яча для фітнесу? Тоді погляньте на ці пози сексу з м'ячем - це прекрасний варіант урізноманітнити ваш секс, пише Cosmo.

Будьте обережні, пози сексу з м'ячем можуть бути небезпечні!

1. Стрибаюче сидіння

Нехай він сяде на фітбол, спираючись ступнями на підлогу. Сядь до нього на коліна (спиною) і починай повільно стрибати вгору-вниз, відчуваючи хитання м'яча. Він допоможе зробити і без того близький контакт ще тіснішим і приємнішим!

2. Підкорювач дивану

Він сидить на дивані, опустивши ноги на підлогу. Ти сідаєш на фітбол, зігнувши ноги в колінах і поставивши їх на диван. Він злегка похитує фітбол, щоб регулювати глибину і швидкість. Ви обидва на нерівних поверхнях, і це дуже незвично. Поза дуже зручна для зорового контакту і чуттєвих поцілунків.

3. Пристрасті в космосі

Ляж спиною на фітбол, зчепи руки в замок за головою і розсунь ноги, поставивши їх на підлогу. Розслаб шию і дозволь голові вільно лежати на м'ячі. Нехай він встане на коліна і пестить тебе язиком і руками, рухаючи фітбол для несподіваних відчуттів. Потім можете помінятися ролями.

4. Секс-м'яч для тебе

Купи фалоімітатор з основою-присоскою і закріпи його на фітболі (якщо такого немає, тримай звичайний в руці). Ляж животом на м'яч, спираючись об підлогу руками і ногами, рухай його туди-сюди разом з іграшкою. Попроси його встати ззаду і зайнятися анальними ласками (а якщо є вільна рука, нехай саме він тримає секс-іграшку). Так ти отримаєш подвійну насолоду.

5. Секс-м'яч для нього

Поміняйтеся ролями, тепер нехай він сяде на фітбол з закріпленим фалоімітатором (або без нього, якщо він не настільки відкритий). Сядь до нього на коліна, обійми ногами його стегна, а руками - шию і рухайся впевнено, але плавно, щоб нічого не пошкодити. Для більшої стійкості притуліть фітбол до стіни. Приємної фізкультури!

Як Ви вже зрозуміли, у кожної пари, яка не цурається сексуальних експериментів і екстремального сексу, в арсеналі обов'язково повинен бути гімнастичний м'яч. Він привнесе у ваше сексуальне життя таку необхідну різноманітність і новизну!

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Автор: УНІАН