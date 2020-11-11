Заняття сексом також сприяють тому, щоб тримати себе у формі.

Красиве тіло можуть забезпечити не тільки здорове харчування і заняття спортом. Заняття сексом також сприяють тому, щоб тримати себе у формі.

Читайте такожПриємне з корисним: названі хвороби, які можна вилікувати за допомогою сексу (18+)Видання cosmo.com.ua радить звернути увагу на наступні пози, здатні подарувати не тільки оргазм, але і сексуальне тіло.

Собака мордою вниз

Почни з положення, в якому ти зазвичай віджимаєшся від підлоги, щоб правильно розташувати долоні і стопи. Потім підніми таз вгору, як в позі "собака мордою вниз" з йоги. Спину тримай рівно, важливо, щоб вона утворила з руками одну лінію. Можеш розставляти ноги ширше, коли партнер буде входити ззаду – це дозволить змінити глибину проникнення.

Результат: зміцнює м'язи рук і спини

Стогнучий міст

По суті, ця поза не така вже й складна, зате дуже корисна для того, щоб підкачати прес і сідниці. Отже, ляж на спину, ноги зігни в колінах, відстань між ступнями має бути 15-20 см. Розведи ноги і підніми таз вгору, дозволивши партнеру розташуватися між ними. Пробуй стискати і розводити ноги, щоб подарувати і партнеру і собі додаткові відчуття, а також виконуй вправи Кегеля для феєричного оргазму.

Результат: зміцнює поперек, сідниці і стегна.

50 відтінків віньяса

Якщо ти досі не стала прихильницею йоги, ця поза змусить тебе подивитися на давнє вчення зовсім по-новому: ти лежиш на спині, розвівши ноги в «метелика». Він лягає зверху і з'єднує твої зап'ястя над головою.

Результат: гнучкі м'язи ніг, хороша розтяжка.

Гаряча берізка

Ця поза бадьорить не гірше подвійного Еспресо, не кажучи вже про те, що допомагає зняти напругу з шийного відділу хребта і оновити організм в цілому. Партнеркам лягає на спину, закидає ноги за голову, як в берізці, а партнер розташовується навпроти, впираючись колінами в плечі жінки. Потім партнерка обвиває своїми стегнами ноги чоловіка, підсуваючи свій таз якомога ближче до його тазу і дозволяє йому увійти в себе таким чином. Не соромся згинати коліна, щоб зробити позу ще більш «тваринною». Врахуй, що в такому положенні твоя шия особливо вразлива, а це означає, що його рухи повинні бути максимально ніжними і плавними.

Результат: здорова спина і шия, зняття напруги.

Блискавка

Ще одна варіація на тему постільної йоги: хлопець сідає навпочіпки з підігнутими під себе ногами і спирається на витягнуті за спину руки. Дівчина розташовуєшся зверху, як в позі наїзниці і починає скачку. Якщо втомишся, змістися нижче, нанеси трохи лубриканту на свої груди, розмісти його пеніс в улоговинці і попестити його таким чином.

Результат: зміцнює ікри і чотириголовий м'яз стегна

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Автор: УНІАН