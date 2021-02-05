Багатьом здається, що вони знають про секс все: з чого почати прелюдію, яку музику включити для фону, в якій позі партнеру подобається більше тощо.

Роблячи те, що вже знайоме і перевірене, звичайний секс стає настільки рутинним, що не приносить ніякого задоволення. Відомий секс-коуч Катерина Любимова розповіла про шість правилах якісного сексу, які додадуть гостроти відчуттів в ліжку, але про які не звикли говорити.

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Про це пише Elle.

Секс повинен бути в списку справ

Будь-який секс, навіть найфеєричніший, з часом стає рутинним. Тому багато пар відсувають години усамітнення з другою половинкою на вільний час після роботи, домашніх обов'язків і хобі. Експерт радить встановити годинник обов'язкового сексу згідно з вашими біоритмами і темпераментом. Така організованість, а головне – регулярність, подарує не тільки гарний настрій, але і високий імунітет.

Залишайте проблеми за межами спальні

Комфортний секс потребує своєї території більше, ніж робота, спорт та інші сфери нашого життя. Створіть своє затишне гніздечко, де не буде місця обговоренню проблем з комуналкою, політики, конфліктів і суперечок. Ви повинні знати, що в спальні вам можна розслабитися і забути про все погане.

Не забувайте про власну гігієну

З постійним партнером інтимне життя дарує відчуття стабільності і безпеки, але це також має свої підводні камені. Ви можете одного разу не сходити в душ після роботи, скасувати епіляцію або навіть візит до гінеколога, що надалі стане нормою і для вас обох. Ніхто вже не буде відчувати себе досить сексуальним, щоб хотіти сексу, а людина, яка "забив" на себе, перестане залучати.

Промовляйте бажання

Постійні партнери - за замовчуванням команда, а щоб вона була успішною, без розмови не обійтися. Спробуйте в позитивному ключі заговорити про те, що хочеться змінити в ліжку. Спокусливі натяки і нові слова додадуть "простим рухам" нові відтінки і налаштують на потрібний лад.

Купуйте нову білизну

Якщо ви не можете відмовитися від затишних трусів-сліпів з Міккі Маусом і зручних боксерів з дірочкою, то вам точно потрібно щось міняти. Ваш партнер може раптово перестати збуджуватися від діснеївських сюжетів і вашої недбалості. Згадайте, яка білизна зводила партнера з розуму на початку відносин. Чому б не придбати комплектик - другий і додати новизни в спальню?

Не давайте сексу приїстися

У стабільних інтимних відносинах багато переваг, але не забувайте працювати над усіма сферами відносин. І над сексом в тому числі. Постійно розвивайтеся, не бійтеся нового, вивчайте незвичайні техніки, пробуйте Іграшки — і ви ніколи не втратите інтерес один до одного.

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Автор: УНІАН