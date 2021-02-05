Роблячи те, що вже знайоме і перевірене, звичайний секс стає настільки рутинним, що не приносить ніякого задоволення. Відомий секс-коуч Катерина Любимова розповіла про шість правилах якісного сексу, які додадуть гостроти відчуттів в ліжку, але про які не звикли говорити.
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Про це пише Elle.
- Секс повинен бути в списку справ
Будь-який секс, навіть найфеєричніший, з часом стає рутинним. Тому багато пар відсувають години усамітнення з другою половинкою на вільний час після роботи, домашніх обов'язків і хобі. Експерт радить встановити годинник обов'язкового сексу згідно з вашими біоритмами і темпераментом. Така організованість, а головне – регулярність, подарує не тільки гарний настрій, але і високий імунітет.
- Залишайте проблеми за межами спальні
Комфортний секс потребує своєї території більше, ніж робота, спорт та інші сфери нашого життя. Створіть своє затишне гніздечко, де не буде місця обговоренню проблем з комуналкою, політики, конфліктів і суперечок. Ви повинні знати, що в спальні вам можна розслабитися і забути про все погане.
- Не забувайте про власну гігієну
З постійним партнером інтимне життя дарує відчуття стабільності і безпеки, але це також має свої підводні камені. Ви можете одного разу не сходити в душ після роботи, скасувати епіляцію або навіть візит до гінеколога, що надалі стане нормою і для вас обох. Ніхто вже не буде відчувати себе досить сексуальним, щоб хотіти сексу, а людина, яка "забив" на себе, перестане залучати.
- Промовляйте бажання
Постійні партнери - за замовчуванням команда, а щоб вона була успішною, без розмови не обійтися. Спробуйте в позитивному ключі заговорити про те, що хочеться змінити в ліжку. Спокусливі натяки і нові слова додадуть "простим рухам" нові відтінки і налаштують на потрібний лад.
- Купуйте нову білизну
Якщо ви не можете відмовитися від затишних трусів-сліпів з Міккі Маусом і зручних боксерів з дірочкою, то вам точно потрібно щось міняти. Ваш партнер може раптово перестати збуджуватися від діснеївських сюжетів і вашої недбалості. Згадайте, яка білизна зводила партнера з розуму на початку відносин. Чому б не придбати комплектик - другий і додати новизни в спальню?
- Не давайте сексу приїстися
У стабільних інтимних відносинах багато переваг, але не забувайте працювати над усіма сферами відносин. І над сексом в тому числі. Постійно розвивайтеся, не бійтеся нового, вивчайте незвичайні техніки, пробуйте Іграшки — і ви ніколи не втратите інтерес один до одного.
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