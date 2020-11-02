Зазначимо, що способів задовольнити один одного дуже багато, і обмежуватися звичайним проникаючим сексом просто нудно.

Чомусь вважається, що не чоловіча справа - переживати про інтимне життя і сумніватися в собі. Але такі проблеми бувають і у чоловіків теж, причому часом позбутися від них складніше, ніж жінкам від своїх.

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Пропонуємо кілька порад, як розв'язати це питання з найменшими втратами для власного емоційного стану, пише kurer-sreda.

Міряти задоволення по оргазму неправильно

Нагадаємо важливе: способів задовольнити один одного дуже багато, і обмежуватися звичайним проникаючим сексом просто нудно. Тільки щоб зрозуміти, які способи вам підходять, потрібно їх обговорити і, можливо, навіть влаштувати пошук чутливих зон — тут у багатьох проблеми. Ніхто не народився генієм комунікації: спочатку говорити про секс буде соромно, ніяково і смішно. Але все вийде!

Якщо і після цього з вами хтось не може отримати оргазм, це все ще не означає, що ви поганий партнер і жахливий чоловік. Пам'ятайте і про те, що є люди, у яких в принципі не виходить отримати оргазм. Ні з ким. Це не кінець: в сексі є маса інших задоволень.

Окремо зауважимо: ерекція у чоловіків теж не повинна виникати по клацанню пальців, не кажучи вже про оргазм. І отримати його (тим більше якщо це не перший раз за день) складно буває не тільки жінкам. Якщо ваша партнерка цього не розуміє, не соромтеся їй сказати. Це буде краще, ніж якщо від вас будуть вимагати неможливого і розчаровуватися.

Ваш статевий член не унікальний

Сподіваємося, з комплексом «у мене маленький» ви розлучилися ще в підлітковому віці. Якщо ні, повідомляємо: швидше за все, ваш член — нормального і середнього розміру. Якщо ваш член дуже великий, ви б про це вже точно знали. Але якщо він об'єктивно дуже маленький, то це теж не біда: ще раз підкреслимо, що в сексі є інші активності крім звичайного проникнення.

Буває, що можна почути про себе невтішний коментар і довго переживати. Але повірте: якщо жінка уїдливо сказала щось про розмір і вже тим більше з кимось вас порівняла, то, ймовірно, вона просто хотіла помститися або вколоти вас, використовуючи стереотип. Адже ніхто не бере з собою в ліжко лінійку. Набагато більше, ніж розміри органів, на якість інтимного життя впливає близькість між партнерами і ваше сприйняття один одного.

Мастило - це не соромно

У нашому суспільстві чомусь вважається, що тягнути в ліжко все, крім своїх тіл, це збочення. Причому іноді це відноситься і до презервативів - хоча це банально ваша безпека.

Не пошкодуйте грошей, придбайте нормальне мастило і (головне) використовуйте його - все-таки ми тут всі дорослі люди. Один раз спробуєте і зрозумієте, що воно тільки покращує секс. Якщо конкретно ви різниці не відчуєте, то хоча б жінка оцінить: природне мастило, навіть якщо його багато, не рятує від впливу тертя на шкіру. А радувати один одного - теж внесок у відносини і інтимне життя.

Стандарту не існує

Не ведіться на жарти і стереотипи, що транслюються в масовій культурі. Якщо героїня серіалу обурюється, що якийсь чоловік відмовився робити кунілінгус, це не означає, що ваша партнерка жадає отримувати його щодня. Ну і якщо вас самого «не пре» від чогось стереотипного, а партнерка це пропонує, дуже важливо не приховувати свої емоції. Не всі чоловіки зобов'язані любити, наприклад, оральний секс - навіть якщо жінка готова його робити.

Стандарту ... немає. Якщо все робиться щиро, то секс не може бути «не таким». Атмосфера, швидкість, масаж, компліменти, спонтанність — все це може бути, а може і не бути в будь-яких комбінаціях. До тих пір, поки всіх учасників ситуація влаштовує. Звідси, до речі, ще один позитивний висновок: судити про свої здібності по одній партнерці — марна трата часу.

Під час сексу втомлюються всі. Взагалі всі

До речі про довгий секс. Не забудьте тільки про те, що всі ми люди з плоті і крові: втомитися після 20 хвилин сексу, навіть якщо це проста Місіонерська поза, а не гімнастичний етюд, абсолютно нормально. За своєю інтенсивністю секс нагадує тренування в залі. І щось нам підказує, що в тренажерці ви відпочивати не соромитеся.

Не варто вдавати з себе героя-марафонця, доводячи, що ви можете дві години. "Правильного часу" сексу теж не існує. По-перше, запитайте у жінки: може бути, її влаштовує 5-хвилинний інтим, просто вона теж мовчить, як партизан, і терпить. По-друге, прохання побути зверху партнерці, змінити позу або просто полежати кілька хвилин поруч, щоб перевести дух, ще не вбила жодні відносини.

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Автор: УНІАН