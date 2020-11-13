В голові у жінок безліч думок.

В голові у жінок постійно безліч думок. І під час сексу теж. Особливо, орального.

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Вище, нижче

Часто під час орального сексу дівчата думають про те, що партнер водить язиком не там де потрібно. Тому у них в голові виникають думки "Вище", "Нижче", "Глибше", "О, ні. Там пупок".

А чи закрила я двері

Так-так, коли у дівчат є час полежати і нічого не робити, вони можуть замислюватися про такі речі. Але ви сильно не турбуйтеся! Вона ж не телевізор дивиться в цей час.

Звідки він так вміє

Якщо ви ще той умілець кунілінгуса, то будьте впевнені в тому, що жінка одразу задумається, звідки у вас такі навички. Гірше, якщо їй в голову прийде думка про те, що ви засовували свій язичок в безліч піхв.

Руки, руки, руки

Коли є пальці і язик... Часто під час кунілінгусу чоловіки забувають, що у них ще є руки, якими не завадило б користуватися. Врахуйте це на майбутнє!

Розплата мене наздожене

Не всім жінкам подобається робити мінет. Тому вони часто вважають за краще відмовитися і від кунілінгусу. Але якщо вже "втекти" не вдалося, то в голові у них одразу з'явиться думка, що їм доведеться відплатити вам тим же.

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Автор: Діана Могилєвич