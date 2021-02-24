Експерт розповіла, як удосконалити звичні пози для того, щоб секс приносив ще більше задоволення.

C приходом весни вся природа пробуджується і, звичайно, нам теж хочеться привнести нові фарби в своє життя.

Пропонуємо випробувати нові пози в ліжку - ті, які розбудять в тобі березневу кішку і ви з партнером будете в захваті.

Психолог-сексолог, член Європейської асоціації психологів-сексологів Маріанна Межебовська розповіла про те, як удосконалити звичні пози для того, щоб секс приносив ще більше задоволення, пише Cosmo.

Для сором'язливих

Всього дві жінки з 10 здатні досягти оргазму без безпосередньої стимуляції головки клітора. Ось чому саме по собі вагінальне проникнення далеко не завжди дозволяє побачити небо в алмазах. Чоловікам в цьому плані простіші: у них найчутливіша частина пеніса — головка — при статевому акті стимулюється апріорі. Втім, і вони виграють від зміни пози, адже інший кут проникнення означає нові відчуття.

Що ж стосується дівчат, більшості з нас для отримання задоволення потрібні ласки клітора. Деякі соромляться попросити про це партнера прямо або пестити себе в присутності коханого. І абсолютно марно: більшість чоловіків вид жіночої мастурбації просто зводить з розуму! Але як бути, якщо ти поки не можеш повністю розкріпачитися в присутності партнера? Не позбавляти ж себе задоволення?! Звичайно, ні. Ці пози дозволять тобі пестити клітор під час статевого акту, не переживаючи про те, що твої витівки помітить партнер.

Наїзниця навпаки. Ти сідаєш зверху, але обличчям до ступень чоловіка. У цій позиції тобі буде зручно стимулювати не тільки мошонку і промежину партнера, але і власний клітор — пальцями або іграшкою. А якщо ти попросиш коханого зігнути ноги в колінах, то зможеш тертися клітором об його стегно.

Лицем до лиця. Ти сидиш у чоловіка на колінах, і ви займаєтеся любов'ю. У цій позі чудово все: ви можете цілуватися і дивитися один одному в очі в особливо спекотні моменти — це збуджує ще більше. А найголовніше, ти можеш оповити ногами талію чоловіка і таким чином контролювати не тільки глибину проникнення, але і наближати оргазм, додатково стимулюючи клітор і свої соски. Достатньо лише "обійняти" коханого ногами міцніше.

Доггі-стайл. У цій позиції ти можеш пестити клітор пальцями. Так, доведеться утримувати рівновагу, спираючись тільки на одну руку — зате можеш сміливо зараховувати собі фітнес-тренування!

Стискаючи ноги

Багато дівчат вміють отримувати оргазм, просто стискаючи сильніше ноги (наприклад, витягнувши їх і міцно стиснувши стегна або просто закинувши ногу на ногу). Такий оргазм називається міокомпресіонним, бо настає в результаті тиску (компресії) на клітор. Це абсолютно нормально і фізіологічно, проте деякі зізнаються, що здатні отримати задоволення тільки таким способом. Проблема, як правило, в усталеній схемі: оргазм — це коли ноги стиснуті. Переключити внутрішній "тумблер" на оргазм з широко розведеними ногами, як під час статевого акту або кунілінгусу, буває важкувато. Варто почати з того, щоб перенести звичну модель на секс з партнером. Наприклад, ти можеш стискати ноги, коли ви займаєтеся любов'ю в позі ложки, лежачи на боці. До речі, партнер теж відчує додаткове здавлювання - і йому може бути дуже приємно! Або ж спробуйте секс в такій позі. Ти стаєш обличчям до столу і спираєшся на нього руками або лягаєш грудьми і животом. Чоловік входить в тебе ззаду. Коли відчуваєш, що кульмінація близько, перехрещувати ноги в стегнах, тим самим створюючи додатковий тиск на клітор.

Поступово, коли ти навчишся отримувати оргазм шляхом стискання ніг не тільки наодинці з собою, але і в ліжку з партнером, ви зможете почати розширювати арсенал задоволення, пробуючи нові пози.

Пора поставити крапку!

Міф про горезвісну точку G міцно укорінився в нашій свідомості: нібито досить натиснути на цю точку і космічний оргазм дівчині забезпечений тут же! І, мабуть, ніхто не знає точної кількості пар, які зазнали фіаско в спробах знайти заповітну точку. Насправді ж, все пояснюється будовою жіночих статевих органів. Ми бачимо тільки частина клітора - його головку - а ось тіло і ніжки клітора знаходяться всередині жіночого організму. Дійсно, у багатьох дівчат на передній стінці піхви є більш чутлива зона — її і заведено називати точкою G. У процесі статевого акту через цю область піхви стимулюються нервові закінчення ніжок клітора — і задоволення багаторазово зростає.

Для стимуляції точки G спробуйте попередню позу: ти стоїш на прямих ногах і лягаєш грудьми на стіл. У такому положенні тертя пеніса партнера об передню стінку піхви значно посилиться. А якщо ти прогнешся в попереку, піднявши сідниці ще вище, то цілком зможеш випробувати неземну насолоду!

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Автор: УНІАН