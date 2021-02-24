C приходом весни вся природа пробуджується і, звичайно, нам теж хочеться привнести нові фарби в своє життя.
Пропонуємо випробувати нові пози в ліжку - ті, які розбудять в тобі березневу кішку і ви з партнером будете в захваті.
Психолог-сексолог, член Європейської асоціації психологів-сексологів Маріанна Межебовська розповіла про те, як удосконалити звичні пози для того, щоб секс приносив ще більше задоволення, пише Cosmo.
Для сором'язливих
Всього дві жінки з 10 здатні досягти оргазму без безпосередньої стимуляції головки клітора. Ось чому саме по собі вагінальне проникнення далеко не завжди дозволяє побачити небо в алмазах. Чоловікам в цьому плані простіші: у них найчутливіша частина пеніса — головка — при статевому акті стимулюється апріорі. Втім, і вони виграють від зміни пози, адже інший кут проникнення означає нові відчуття.
Що ж стосується дівчат, більшості з нас для отримання задоволення потрібні ласки клітора. Деякі соромляться попросити про це партнера прямо або пестити себе в присутності коханого. І абсолютно марно: більшість чоловіків вид жіночої мастурбації просто зводить з розуму! Але як бути, якщо ти поки не можеш повністю розкріпачитися в присутності партнера? Не позбавляти ж себе задоволення?! Звичайно, ні. Ці пози дозволять тобі пестити клітор під час статевого акту, не переживаючи про те, що твої витівки помітить партнер.
- Наїзниця навпаки. Ти сідаєш зверху, але обличчям до ступень чоловіка. У цій позиції тобі буде зручно стимулювати не тільки мошонку і промежину партнера, але і власний клітор — пальцями або іграшкою. А якщо ти попросиш коханого зігнути ноги в колінах, то зможеш тертися клітором об його стегно.
- Лицем до лиця. Ти сидиш у чоловіка на колінах, і ви займаєтеся любов'ю. У цій позі чудово все: ви можете цілуватися і дивитися один одному в очі в особливо спекотні моменти — це збуджує ще більше. А найголовніше, ти можеш оповити ногами талію чоловіка і таким чином контролювати не тільки глибину проникнення, але і наближати оргазм, додатково стимулюючи клітор і свої соски. Достатньо лише "обійняти" коханого ногами міцніше.
- Доггі-стайл. У цій позиції ти можеш пестити клітор пальцями. Так, доведеться утримувати рівновагу, спираючись тільки на одну руку — зате можеш сміливо зараховувати собі фітнес-тренування!
Стискаючи ноги
Багато дівчат вміють отримувати оргазм, просто стискаючи сильніше ноги (наприклад, витягнувши їх і міцно стиснувши стегна або просто закинувши ногу на ногу). Такий оргазм називається міокомпресіонним, бо настає в результаті тиску (компресії) на клітор. Це абсолютно нормально і фізіологічно, проте деякі зізнаються, що здатні отримати задоволення тільки таким способом. Проблема, як правило, в усталеній схемі: оргазм — це коли ноги стиснуті. Переключити внутрішній "тумблер" на оргазм з широко розведеними ногами, як під час статевого акту або кунілінгусу, буває важкувато. Варто почати з того, щоб перенести звичну модель на секс з партнером. Наприклад, ти можеш стискати ноги, коли ви займаєтеся любов'ю в позі ложки, лежачи на боці. До речі, партнер теж відчує додаткове здавлювання - і йому може бути дуже приємно! Або ж спробуйте секс в такій позі. Ти стаєш обличчям до столу і спираєшся на нього руками або лягаєш грудьми і животом. Чоловік входить в тебе ззаду. Коли відчуваєш, що кульмінація близько, перехрещувати ноги в стегнах, тим самим створюючи додатковий тиск на клітор.
Поступово, коли ти навчишся отримувати оргазм шляхом стискання ніг не тільки наодинці з собою, але і в ліжку з партнером, ви зможете почати розширювати арсенал задоволення, пробуючи нові пози.
Пора поставити крапку!
Міф про горезвісну точку G міцно укорінився в нашій свідомості: нібито досить натиснути на цю точку і космічний оргазм дівчині забезпечений тут же! І, мабуть, ніхто не знає точної кількості пар, які зазнали фіаско в спробах знайти заповітну точку. Насправді ж, все пояснюється будовою жіночих статевих органів. Ми бачимо тільки частина клітора - його головку - а ось тіло і ніжки клітора знаходяться всередині жіночого організму. Дійсно, у багатьох дівчат на передній стінці піхви є більш чутлива зона — її і заведено називати точкою G. У процесі статевого акту через цю область піхви стимулюються нервові закінчення ніжок клітора — і задоволення багаторазово зростає.
Для стимуляції точки G спробуйте попередню позу: ти стоїш на прямих ногах і лягаєш грудьми на стіл. У такому положенні тертя пеніса партнера об передню стінку піхви значно посилиться. А якщо ти прогнешся в попереку, піднявши сідниці ще вище, то цілком зможеш випробувати неземну насолоду!
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