Думаєш, твій коханий помічає під час сексу все до найдрібніших деталей? Поспішаємо тебе заспокоїти - найчастіше його цікавиш тільки ти і безпосередній процес.

Давно відомо, що чоловіки і жінки по-різному ставляться до сексу. Якщо у дівчат виникає купа комплексів на стадії інтимних відносин, вони стають недовірливими й іноді готові крізь землю провалитися, то чоловіки сприймають все набагато простіше. Вони помічають менше вад, ніж ми думаємо.

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Тому досить паритися через всяку нісенітницю, на яку чоловікам насправді наплювати.

Збережіть собі список з цих непотрібних речей:

Неголені ноги

Або будь-які інші ділянки тіла. У тому числі і інтимна зона. Здається, якщо перед сексом ти не встигла усамітнитися з бритвою, гарячому сексу кінець. Але багато сучасних хлопців не бачать в рослинності на тілі партнерки нічого жахливого. Більш того, деяких вона навіть збуджує.

Розмір грудей і сосків

Скільки разів ти ловила себе на думці, що твої груди не дотягують до «стандарту»? Хоча б того, що іноді миготить в аматорському порно? Пару раз точно? По-перше, даремно ти це робила, оскільки від такого порівняння зазвичай не виходить нічого добре: одні розлади. По-друге, ми гарантуємо, що чоловікові абсолютно все одно, якого розміру твої груди і соски. Він любить і сприймає тебе такою, яка ти є!

Почервоніння на шкірі

Знаємо-знаємо: якщо на обличчі - скасування інтиму, якщо на тілі - секс тільки в темряві. Але ж це варварство! Як стосовно чоловіка, так і до себе. У всіх бувають якісь висипання або почервоніння, в них немає нічого жахливого. До того ж ми впевнені, що в пориві пристрасті хлопець взагалі не помітить змін на шкірі.

Піт

Тсс, він їх навіть заводить! Тільки не потрібно, гаразд, спеціально для цього уникати душу кілька днів. Мова виключно про природне потовиділення під час сексу. І навіть з запахом. Більш того, якщо поту немає, значить, хтось із партнерів недостатньо викладається в ліжку.

Квифынг

Або не найприємніший звук, який з'являється, коли з піхви під час близькості виходить повітря. Тобі здається, що він здатний за секунду перервати секс і повернути пеніс партнера у вихідне положення. Але, насправді, багато хлопців знають, що це нормально. Тому даремно ти так стискаєш ноги.

Спідня білизна

Так, красива спідня білизна ще нікому не завадила. Тільки ось носити запаморочливі мереживні стрінги і незручний бюстгальтер в повсякденному житті ви не зобов'язані (та й ми власне теж). І ви даремно думаєте, що побачивши вас в смішних бавовняно-паперових трусах з Міккі Маусом, чоловік розчарується в вас і не захоче сексу. Йому абсолютно наплювати на вашу спідню білизну, вже повірте. Тому не потрібно мучити себе некомфортною, але красивою білизною в повсякденному житті.

Звук

Так, звук дівчини, на відміну від магнітоли, не зменшиш, так що не варто через це червоніти і переживати. Чоловік тобі не скаже спасибі, якщо ти почнеш верещати йому в вухо так, що полопаються барабанні перетинки, все інше – норма. До того ж контролювати ти себе під час оргазму не можеш, тому кричи собі на здоров'я.

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Автор: Вікторія Гордієнко