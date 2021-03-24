Давно відомо, що чоловіки і жінки по-різному ставляться до сексу. Якщо у дівчат виникає купа комплексів на стадії інтимних відносин, вони стають недовірливими й іноді готові крізь землю провалитися, то чоловіки сприймають все набагато простіше. Вони помічають менше вад, ніж ми думаємо.
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Тому досить паритися через всяку нісенітницю, на яку чоловікам насправді наплювати.
Збережіть собі список з цих непотрібних речей:
- Неголені ноги
Або будь-які інші ділянки тіла. У тому числі і інтимна зона. Здається, якщо перед сексом ти не встигла усамітнитися з бритвою, гарячому сексу кінець. Але багато сучасних хлопців не бачать в рослинності на тілі партнерки нічого жахливого. Більш того, деяких вона навіть збуджує.
- Розмір грудей і сосків
Скільки разів ти ловила себе на думці, що твої груди не дотягують до «стандарту»? Хоча б того, що іноді миготить в аматорському порно? Пару раз точно? По-перше, даремно ти це робила, оскільки від такого порівняння зазвичай не виходить нічого добре: одні розлади. По-друге, ми гарантуємо, що чоловікові абсолютно все одно, якого розміру твої груди і соски. Він любить і сприймає тебе такою, яка ти є!
- Почервоніння на шкірі
Знаємо-знаємо: якщо на обличчі - скасування інтиму, якщо на тілі - секс тільки в темряві. Але ж це варварство! Як стосовно чоловіка, так і до себе. У всіх бувають якісь висипання або почервоніння, в них немає нічого жахливого. До того ж ми впевнені, що в пориві пристрасті хлопець взагалі не помітить змін на шкірі.
- Піт
Тсс, він їх навіть заводить! Тільки не потрібно, гаразд, спеціально для цього уникати душу кілька днів. Мова виключно про природне потовиділення під час сексу. І навіть з запахом. Більш того, якщо поту немає, значить, хтось із партнерів недостатньо викладається в ліжку.
- Квифынг
Або не найприємніший звук, який з'являється, коли з піхви під час близькості виходить повітря. Тобі здається, що він здатний за секунду перервати секс і повернути пеніс партнера у вихідне положення. Але, насправді, багато хлопців знають, що це нормально. Тому даремно ти так стискаєш ноги.
- Спідня білизна
Так, красива спідня білизна ще нікому не завадила. Тільки ось носити запаморочливі мереживні стрінги і незручний бюстгальтер в повсякденному житті ви не зобов'язані (та й ми власне теж). І ви даремно думаєте, що побачивши вас в смішних бавовняно-паперових трусах з Міккі Маусом, чоловік розчарується в вас і не захоче сексу. Йому абсолютно наплювати на вашу спідню білизну, вже повірте. Тому не потрібно мучити себе некомфортною, але красивою білизною в повсякденному житті.
- Звук
Так, звук дівчини, на відміну від магнітоли, не зменшиш, так що не варто через це червоніти і переживати. Чоловік тобі не скаже спасибі, якщо ти почнеш верещати йому в вухо так, що полопаються барабанні перетинки, все інше – норма. До того ж контролювати ти себе під час оргазму не можеш, тому кричи собі на здоров'я.
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