Інтимні гри - це не тільки переодягання в медсестру або вчительку. Це вміння чути партнера і фантазувати.

Відносини - штука тонка. Їх постійно потрібно підживлювати, зміцнювати, а рутину і згасання розпалювати своїми руками і діями. Іншими словами, якщо сексуальне життя трохи стихло, але кохання живе, то не потрібно обходити стороною інтимні гри.

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Сексолог Анастасія Гарбарук пояснила, чи варто звертати увагу на сексуальні ігри в шлюбі і що це дасть, пише Tochka.net.

"Якщо пара переживає сексуальну кризу, це говорить про те, що пара до цього моменту не розуміє, що їх генерує, стимулює і збуджує один в одному. У них немає досвіду діалогів", - стверджує Анастасія Гарбару.

У таких випадках дуже допоможуть гри: "Еродій", "Лупі", "Сексополія", WanderSex. Остання, наприклад, має 4 рівня ( "Розмови", "Ніжність", "Ласки", "Секс"). Потрібно буде розповісти свою найдурнішу фантазію, або найнездійсненну фантазію.

"Ці ігри стимулюють мозкову діяльність, фантазію, логіку, аналіз. Також підштовхують на дії: "проімітуйт оргазм" або "покажи оголене плече". Такі ігри дають можливість помічати в партнерах те, чого не помічали раніше. Але є також і небезпека. Гра спрямована на асимілювання досвіду. Тобто на психологічну переробку, щоб взяти якісь інструменти з цієї гри і застосовувати їх в стосунках, якщо коли-небудь станеться фон згасання", - стверджує сексолог.

Пара переживає сексуальну кризу тоді, коли не вміє працювати з досвідом сексу, досвідом флірту чи досвідом збудження. Часто пари не можуть цей досвід застосовувати в житті. Увага сексуальна спрямована не тільки умовно на ліжко, але і на те, як вона готує, як вона вигинається, як цілується, як він йде, як він витирає себе після душу і т.д. Такі моменти, якщо пара візуально помічає, то рідше потрапляє в сексуальні кризи.

Втім, такі пари можуть потрапляти в сексуальні кризи через зовнішні стимулятори. Умовно, через пандемію, карантин, смерть близької людини і т.д. Це все фонові моменти, які не залежать від пари. Лібідо може згасати на підставі не того, що розлюбив (а) дружину / чоловіка, а через те, що зараз багато негативних обставин.

Норматив відносин — це коли двоє людей в парі згодні на сексуальні експериментальних удвох і не відчувають ніяких токсичних переживань. Що таке токсичні переживання? Це, наприклад, токсичний сором, страх, відраза, роздратування. Найважливіше тут, щоб не було поступкою, компромісів, щоб це було бажання з двох сторін. Якщо хоча б одна людина в цій парі страждає від токсичних переживань, то спочатку від них потрібно позбавитися, а потім вже розвивати фантазію.

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Автор: УНІАН