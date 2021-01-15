Про що хоче розповісти наш мозок "показуючи" в сновидіннях еротику, і чому нам сняться еротичні сни? До речы, еротичні сни бувають різними. І значення у кожного своє.

Еротичні сновидіння сняться практично всім чоловікам і більшості жінок. Для чого підсвідомість підкидає нам подібні картинки? Можливо, таким чином крізь стіну заборон і прийнятих норм поведінки на волю виходять наші неприборкані бажання? Жінці може снитися секс з жінкою, підлеглому - з начальником, одруженому чоловіку - з сусідкою.

Пропонуємо розібратися, чому людині може приснитися таке "кіно", на яке вона ні за що не погодилася б у реальному житті, і як зрозуміти, що означає конкретний сон.

Перше кохання або секс

Якщо тобі приснилася бурхлива ніч з тим, кого давно немає в твоєму житті, не поспішай зізнаватися в цьому нинішньому партнеру і підозрювати себе в почуттях до колишнього. Це - найпоширеніший тип снів про секс, пише Cosmo. І мається на увазі не сама людина, а почуття, з якими ви зустрічалися: перше кохання, збудження, радість... Якщо це повторюється часто, подумай, що тебе не влаштовує в нинішніх відносинах. Може, відчуваєш себе самотньою або недостатньо коханою?

Незнайомець без обличчя

Пам'ятаєш епізод з фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі", де вона розповідає, що років з дванадцяти їй снився незнайомець без чіткого обличчя, який роздягав її і всіляко догоджав? Гаррі це не сподобалося, але така фантазія займає почесне друге місце в цьому рейтингу.

Читайте такожОргазм уві сні: експерти розказали, чому виникає та яка його специфіка

Сенс сну не в тому, що десь тебе чекає таємничий незнайомець. Це сон про тебе саму, про те, що ти хочеш привнести в своє життя, які бажання зробити частиною повсякденності.

Просто друг

Ще один гість сексуальних снів - людина, про яку ти нічого такого не думаєш. І знову це - про тебе! Назви три основні якості цієї людини - і подумай, чого з цього тобі не вистачає. Підсвідомість - складна штука, іноді вона дає рекомендації зовсім вже незвичайним способом.

Жінка

Секс з людиною своєї статі, якщо ти гетеросексуалка, не пропонує змінити орієнтацію. Такі сни часто присвячені твоєму партнеру або оточенню. Подумай про характер тієї, що з'явилася уві сні. Вона добра чи зла, м'яка або сувора? Що ти відчуваєш, коли показуєш кращу роботу у відділі, що складається в основному з чоловіків? Чи давно ви практикували такі ласки з бойфрендом?

Знаменитість

Можливі два варіанти. Ти дійсно вважаєш цю людину гарячим хлопцем і цілком могла б з ним переспати, якби випала можливість. Або це чергове повідомлення від підсвідомості з пропозицією назвати три речі про цю людину. Подумай, чим саме вона знаменита і чому. Якщо це музикант - згадай текст популярної пісні і пошукай відповіді там. Якщо письменник - книгу, і так далі.

Ворог

Якщо ти займаєшся сексом уві сні з тим, кого ненавидиш, можливо, тобі варто налагодити відносини з цією людиною. Якщо це неможливо, подумай, які його якості або здібності ти хотіла б бачити у себе. Може, він видатний танцюрист, а ти завжди хотіла танцювати. Або він працює в компанії твоєї мрії? Не зациклюйся на тому, чому бачиш його голим у своєму сні.

А ще такий сон може означати, що досить відчувати ненависть, це погане почуття, яке варто замінити хоча б байдужістю.

Колега

Такі сни схожі на варіації за участю одного, але тут варто звернути увагу на робочі якості колеги, яких тобі бракує. Якщо сниться начальник, це інша справа. Сон про те, хто має на тебе вплив, може означати, що тобі потрібно проявити більше владності в якихось життєвих аспектах або вчитися швидше приймати рішення.

Груповий секс

Такий сон не означає, що ти цього хочеш по-справжньому. Швидше за все, у тебе просто "передоз" кількості справ, які потрібно виконувати і контролювати в один і той же час. Ти плутаєшся, щось забуваєш - і виходить не дуже добре. Якщо це так, постарайся позбутися частини цих справ, передай їх кому-небудь або відклади на потім.

Секс в публічному місці

Тут все просто: мабуть, ця сфера твого життя домінує над іншими, ти багато про неї говориш або приділяєш найбільше часу. Якщо це офіс, повний колег, то тобі варто подумати про відпустку. Якщо школа - згадай, що тобі там не подобалося або що врізалося в пам'ять найсильніше — можливо, це і буде відповіддю.

Секс в дитячій кімнаті

Сни про дитинство, особливо з інтимним підтекстом, часто означають, що тобі варто згадати якісь події з того періоду. Що тобі запам'яталося, що хотілося б забути? Те ж саме — про будь-яке інше місце твого життя. Порівняй стару версію себе з тією, що є зараз, і зрозумієш, чому дійство відбувається саме там. Можливо, в деяких випадках ти досі граєш роль дитини.

Оргазм уві сні

Такі сновидіння часто означають вдале завершення великого проекту або повне задоволення своїм нинішнім життям. Ура!

Вагітність

Це не зовсім сон про секс, але оскільки вона настає в результаті статевого акту, додамо сюди і її. Найчастіше такий сон не вимагає термінового проведення тесту в туалеті, а говорить про якісь справи і проекти в стадії розвитку, які тобі хотілося б довести до логічного завершення.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН